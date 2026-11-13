FRAIM株式会社が文書業務支援サービス「スグラク」のインストール方式を更新

FRAIM株式会社はMicrosoft Word用アドイン「スグラク」に「すべてのユーザー」インストール方式を追加。Azure Virtual Desktop環境などでの一元管理導入を可能にし、企業や自治体の業務効率化を支援します。

FRAIM株式会社 は、 Microsoft Word 上で動作する 文書業務 支援サービス「 スグラク 」において、インストール方式に「すべてのユーザー」モードを追加したと発表した。この新機能により、 Azure Virtual Desktop などのマルチセッション環境や、Active Directoryの移動ユーザー プロファイルを利用する組織での導入障壁が解消される。

企業管理環境に対応する技術的仕組み

大企業や自治体の多くは、業務用のPC環境を情報システム部門が一元的に管理しており、エンドユーザーが自身でソフトウェアをインストールすることを禁止している傾向にある。これまでは「スグラク」が利用者ご本人のフォルダへのインストールのみ対応していたため、管理者主導のIT環境には導入が困難だった。今回追加された「すべてのユーザー」方式は、管理者がPC全体にアドインを配置し、ログインするすべてのユーザーが利用可能な状態を作成する。

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この仕組みは、1台のPC環境を複数人で共有する仮想デスクトップ環境での運用を想定している。インストールは管理者権限を持つ者が実施し、インストールフォルダの選択画面で「すべてのユーザー」を選択するだけで設定が完了する。インストールが完了した環境では、PCにログインする誰であれ、特別な手続き 없이サービスを利用できるようになる。

既存機能と併用時の注意点と運用手順

既存の「このユーザーのみ（推奨）」モードは、インストール先がユーザーのローカルフォルダに変更されず、管理者権限が不要で自動アップデートが適用される仕様である。個人での利用や、IT部門の管理下に入らないPCでの利用において推奨される方式だ。同じPC上に異なるインストール方式が存在する場合、トラブルを防ぐために慎重な操作が必要となる。

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例えば、「このユーザーのみ」でインストールされているユーザーがいる場合、すべての利用者のアカウントからアンインストールを完了させてから、「すべてのユーザー」方式での新規インストールを行う必要がある。インストール済みの方式から別の方式へ切り替える際も、同様に一度アンインストールしてから改めてインストールし直すことが必須である。アンインストールの手順を踏まずに別の方式で上書きインストールを行うと、正しく機能が作動しない恐れがあるため注意が必要だ。

組織規模拡大とオープンエコシステムへの展開

FRAIM株式会社代表取締役社長兼CTOの宮坂 豪氏は、情報システム部門がPC環境を管理・配布している法人向けに「スグラク」の導入ハードルを下げ、組織での利用を支える機能拡充を進めると表明した。本サービスはアカウント登録から約3分で利用開始できる無料の基本機能を提供しており、導入の敷居を極限まで低減させている。基本機能を「誰でもすぐ使える基盤」と位置づけ、さらにパートナー企業が提供する専門機能やプラグインを組み合わせることで、文書業務のオープンプラットフォーム構築を目指す。

自動アップデートは「すべてのユーザー」方式では行われず、新しいバージョンを適用する時期を管理者が検証のうえで決定できる点も法人向けとしての特徴だ。最新のインストーラーは公式サイトからダウンロード可能であり、管理者権限でインストールを実行する必要がある。ユーザー個別にはスグラクマーケットプレイスのアカウント登録が一つずつ必要となる。このアップデートにより、FRAIM株式会社は個人利用に加え、大規模な組織における文書業務の効率化と標準化に寄与するエコシステムの実現へ一歩踏み出した。