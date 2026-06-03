FOSSiBOT F112 Pro 5G：高性能・タフネス設計の5G対応スマートフォン

6.88インチディスプレイ、Dimensity 6300、24GB RAM、7150mAhバッテリーなど高性能スペックに加え、防水防塵・耐衝撃設計を採用。5G通信や多機能認証も備える実用性の高いモデル。

FOSSiBOT F112 Pro 5Gは、6.88インチのHD+ IPS大型ディスプレイを採用したスマートフォンで、屋外でも鮮明な視認性を提供する。 プロセッサにはMediaTek Dimensity 6300 オクタコアを搭載し、6nmプロセス技術により電力効率と性能を両立。

マルチタスクやゲームなど負荷の高い操作もスムーズに行える。5G対応により、ダウンロードやストリーミング、オンラインゲームで高速・低遅延の通信が可能。 メモリは24GB RAM（8GB実装＋16GB仮想メモリ）と256GB ROMを備え、ストレージは最大1TBまでの拡張に対応する。 バッテリー容量は7150mAhで、長時間の利用に耐える。 耐衝撃・防水防塵設計で、アウトドアや災害時にも役立つタフネスモデル。

カメラは5000万画素を搭載し、Android 14をプリインストール。 指紋認証や顔認証、OTG、NFC、Bluetooth 5.2など多様な機能をサポート。 デュアルSIM対応で、プライベートと仕事の回線を同時に使える。 デザインはオレンジカラーを用意し、実用的で安全なスマートフォンとして、防災や everyday use に適する。

各種技術適合認証を取得しており、品質と安全性を確保している。 総合的に、高性能と耐久性を兼ね備えた5Gスマートフォンである





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