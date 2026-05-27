FORMEI、コペンハーゲンの国際デザインフェス「3daysofdesign」に出展 Ark Journalキュレーションの「DESIGN / DIALOGUE」で「見えないもの」をたちにするデザインを発表

日本の伝統的な構造思想「運ぶ・組む・使い続ける」を現代デザインに昇華するブランドFORMEIが、北欧最大級の国際デザインフェスティバル「3daysofdesign」に出展。主催メディア「Ark Journal」がキュレーションする展示「DESIGN / DIALOGUE」において、素材の記憶や可動性から生まれる「見えないもの」のかたちを提案する。開催場所は歴史的木造ホール「Den Frie」。2026年6月10日から12日まで。

見えないものは、いつも空間の輪郭を静かに形成している。 FORMEI が向き合うのは、その「見えないもの」をどうにかたちにするか、という問いである。 日本に古くから受け継がれてきた「運ぶ・組む・使い続ける」という構造の知恵は、モノと人が長く関わり続けることを前提に生まれた思想だ。

建具は外され、柱は別の場所へ運ばれ、素材は形を変えながら次の空間へと受け継がれていく。 そこには、完成という概念が存在しない。 木は触れるたびに変わり、余白は人が入ることで意味を持ち、構造は動くことで空間を書き換える。 見えないものは、固定されたかたちの中にではなく、変化のプロセスの中にこそ宿る。

素材が持つ記憶、構造の中に生まれる空白、可動によって現れる新たな関係性--それらすべてが、見えないものがかたちを纏う瞬間である。 この哲学を体現するブランドとして、FORMEIは国際的なデザインフェスティバル「3daysofdesign」に出展する。 同フェスティバルは、コペンハーゲンで開催され、世界各国のファッション・ライフスタイル・インテリアブランドが集結する北欧最大級の国際デザインイベントである。 感度の高いバイヤーやプレス、クリエイターが来場し、新たなブランドやカルチャーを発信する場として年々注目が高まっている。

北欧らしい洗練された空間とミニマルな空気感の中で、ブランドの世界観を体感できる展示会だ。 開催場所は「Den Frie」、期間は2026年6月10日（水）から6月12日（金）まで、時間は10時から18時まで（最終日は17時まで）。 今回、国際的なデザインメディア「Ark Journal」が主催・キュレーションを行う展示「DESIGN / DIALOGUE」にFORMEIは出展し、国際的な感度の高い来場者へ向けてブランドの哲学を発信する。

コペンハーゲン中心部に位置する「Den Frie」は、125年以上の歴史を持つ木造の展示ホールで、1898年にアーティストのヴィルヘルム・フリスとその仲間たちによって建てられた。 館内には6つの展示スペースがあり、その一角にてFORMEIは展示を行う。

「Ark Journal」は、建築・インテリア・アート・ファッションを横断的に発信するコペンハーゲン発のデザインメディアであり、北欧ならではの美学とミニマルな視点を軸に、世界的なデザインコミュニティから高い支持を集めている。 このコラボレーションを通じて、FORMEIは「見えないもの」を可視化するデザインの可能性を、国際的な舞台で提示する





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FORMEI 3Daysofdesign Den Frie Ark Journal DESIGN / DIALOGUE

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