FLOWがアルバム「ONCE IN A CENTURY」と2027年ワールドツアーを発表

ロックバンドFLOWは、約4年ぶりのオリジナルフルアルバムおよび「ANIME THE MAX!!!」と題された新ワールドツアーの詳細を発表。2027年1月29日より東京公演が開始される。

日本を代表するミクスチャー・ロックバンドである FLOW が、来年から始まる新たなワールドツアーと、最新オリジナルフルアルバムの発売を正式に発表した。この発表は、バンドが今年1月に日本人バンド史上初となる「ライブによる世界五大陸制覇」を達成した直後に行われ、その集大成として捉えられている。

リードヴォーカルを務めるKEIGOは、ライブ会場でのこの重要な発表の場に立ち、聴衆に向けて「ここにいる僕たちはみんな仲間だ！」と熱く訴えかけた。さらに「みんな大きい声で一緒に歌ってくれてありがとう！」という感謝の言葉と共に、ファンとの絆の強さを強調した。この瞬間は、言葉や国境の壁を越えた音楽のパフォーマンスの真髄を示すものとなった。

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100年に一度の年となるアルバム詳細

今回発表された「ONCE IN A CENTURY」は、FLOWにとって約4年ぶりのオリジナルフルアルバムである。この作品は、「100年に一度の26（フロウ）の年」と称される特別な時期を締めくくるための重要なリリースとして位置づけられている。アルバムタイトル自体が、この節目となる年の象徴的な意味を込めたものである。

収録内容については、これまでFLOWが数多く手掛けてきたアニメやゲーム関連のタイアップ楽曲に加え、本作のために書き下ろされた新曲も盛り込まれているとされている。これはバンドの現在の音楽性や「現在地」、そしてこれまでの歴史を通じて培った魅力を凝縮した一作であると、関係者は説明している。ファンにとっては必携のアイテムとなるだけでなく、音楽ファンにとっても価値あるコレクションとなるだろう。

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限定盤グッズと世界的な人気背景

また、このアルバムの完全数量生産限定盤には、「FLOW 銭湯リーグッズ」という豪華特装BOX仕様が含まれる。このグッズは、バンドの長年のファンにとって非常に魅力的な追加コンテンツとして用意されており、商品の詳細概要と共に収録内容も事前にチェックできるようになっている。こうした特別仕様は、グローバルな人気を誇るバンドならではの戦略と言える。

FLOWの世界的な人気は、ライブパフォーマンスにおける独特なエネルギーにも起因している。過去の世界制覇ツアーでは、「GO!!!」や「GOLD」など代表曲15曲が演奏され、日本語の楽曲にもかかわらず、オーディエンス全員が日本語で合唱を行った。その合唱は曲が進むごとに大きな渦となり、会場全体を包み込んだ。ボーカルのKEIGOが主導して起こしたウェーブは、言語の壁を超えたコミュニケーションとして大きな反響を呼んだ。

2027年ワールドツアーの日程と展望

ラストの曲「Sign」の発表後、来年開始予定の「FLOW WORLD TOUR 2027 'ONCE IN A CENTURY' ～ANIME THE MAX!!!～」の詳細が明らかになった。このツアーは、最新アルバムの収録曲に加え、世界中のアニメファンを熱狂させてきた名曲を披露する計画である。2027年1月29日（金）に東京公演を皮切りとして、国内外を巡る新たなワールドツアーが開催される。

同日には特設サイトもオープンし、予習プレイリストも公開されている。これにより、ファンはツアー前に楽曲をじっくりと楽しむことができる。スケジュールの最初の公演はワシントンDCのTHE HOWARD THEATERで2月14日に、続いてニューオーリンズのHOUSE OF BLUES NEW ORLEANSで2月22日に開催される予定だ。これらの詳細は、公式発表を通じて順次提供される見込みである。

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バンドの結成歴史と音楽的功績

FLOWの歴史は、兄弟であるKOHSHI（兄、Vo）とTAKE（弟、G）が1993年から音楽活動を始めたことに端を発する。1998年にバンドが正式に結成され、その後、99年にKEIGO（Vo）とGOT'S（Ba）、2000年にIWASAKI（Dr）が加入し、現在の形となった。2003年にシングル「ブラスター」でメジャーデビューして以来、ツインボーカルが織り成すメロディの強さと幅広い音楽性を武器に、多くのヒット曲を世に放ってきた。

特にアニメ作品との親和性には定評があり、『NARUTO-ナルト-』のオープニングテーマ「GO!!!」や、『コードギアス反逆のルルーシュ』のオープニングテーマ「COLORS」、劇場版『ドラゴンボールZ 神と神』主題歌「CHA-LA HEAD-CHA-LA」など、数多くのアニメ作品のテーマ曲を手がけている。11月26日には、前述のフルアルバム「ONCE IN A CENTURY」の発売が決定しており、100年に一度の年の集大成が待たれる。