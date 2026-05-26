FLATTEピラティス代々木公園店 2026年5月27日グランドオープン

株式会社ファノーヴァが運営するパーソナルマシンピラティススタジオ「FLATTEピラティス代々木公園店」が、2026年5月27日に代々木公園エリアにグランドオープン。初心者でも続けやすいマンツーマン指導と、仕組み化された継続サポートが特徴。

株式会社ファノーヴァ（本社：東京都世田谷区、代表取締役：舟久保 匡祐）は、 パーソナルマシンピラティス スタジオ「 FLATTEピラティス 代々木公園 店」を、2026年5月27日（水）に グランドオープン いたします。

本店舗は、FLATTEパーソナルピラティスとして代々木公園エリアに展開する新たな拠点です。 代々木公園・奥渋エリアの暮らしに寄り添い、運動初心者の方でも無理なく続けられるパーソナルマシンピラティスを提供してまいります。 FLATTEは、「フラッとはじめて、しっかりつづく」を掲げるフィットネスブランドです。 運動を始めたいと思いながらも、価格や空間のハードル、指導品質のばらつきによって継続できない人は少なくありません。

FLATTEでは、独自のトレーナー育成を組み合わせることで、誰が担当しても一定水準の体験を提供できる体制を整えています。 努力に依存するのではなく、仕組みによって「続けられる」状態を設計することを重視しています。 また、高い継続率を推移しており、単発利用にとどまらない習慣化モデルを構築しています。 FLATTEは、セミパーソナルジム、パーソナルピラティス、女性専用24時間ジムの3業態を展開しています。

ピラティス業態では、1対1のマシン指導を小規模区画で提供。 予約・決済・顧客管理を一体化したOMO型オペレーションと、独自のトレーナー育成により、安定した品質と運営を実現しています。 代々木公園店では、1回50分のパーソナルマシンピラティスを提供し、営業時間は8:00〜22:00と、仕事前後や日常のすき間時間にも通いやすい設計となっています。 代々木公園という緑豊かな環境の中で、都会の喧騒を忘れながらピラティスに集中できる空間づくりを目指しています。

マシンピラティスは、リフォーマーやキャデラックなどの専用器具を用いて、体幹を強化し柔軟性を高める効果が期待できます。 FLATTEでは、初心者でも安心して取り組めるよう、一人ひとりの体力や目的に合わせたカスタマイズメニューを提供します。 専任のトレーナーがマンツーマンで指導するため、正しいフォームで効果的にトレーニングでき、怪我のリスクも低減できます。 さらに、FLATTEの特徴として、オンライン予約システムとキャッシュレス決済を導入し、スムーズな来店体験を実現。

会員管理も一元化されており、煩わしい手続きは不要です。 店舗は清潔感のあるデザインで、プライベート感を重視した小規模区画となっているため、他の会員を気にせずレッスンに集中できます。 ピラティスは、姿勢改善やダイエット、ストレス解消など幅広い効果が注目されています。 代々木公園店のオープンを機に、多くの方が運動習慣を身につけるきっかけとなることを期待しています。

FLATTEピラティス代々木公園店は、地域密着型のスタジオとして、近隣住民の健康維持とライフスタイル向上に貢献してまいります。 オープン日や体験レッスンの詳細は、公式ウェブサイトで随時発信される予定です





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