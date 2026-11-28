FJDYNAMICSは2026年11月、建物改修の現況調査向けハイブリッドLiDARスキャナー「FJD Trion T1」を日本で発表しました。モバイルと固定設置を自在に切り替え、建築・建設業界の効率化を支援します。

ハイブリッドLiDARスキャナー「FJD Trion T1」を日本市場へ導入する。

香港のFJ DYNAMICS INTERNATIONAL LIMITED（本社：FLAT/RM520, 5/F, CORE BUILDING 1, PH 1, 1 SCIENCE PARK EAST AVE., SHA TIN, NT, HK、代表取締役社長：WU DI、以下「FJD」）は、2026年11月に本製品を発表した。この新製品は、移動しながら周囲を計測するモバイルモードと、三脚に設置して定点で計測する固定設置モードの両方に対応している。改修前の建築調査や、外壁の形状記録など、多様な現場要件を満たすために開発された。

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モバイルと固定設置を統合した計測機能

FJD Trion T1の最大の特徴は、一台で2つの異なる計測モードを使い分けられる点にある。従来のLiDARスキャナーでは、屋内調査用と屋外用が別々の機材として存在することが一般的だったが、この製品は両方を統合することで、現場での機材持ち替えの手間を削減する。建物の内部から外壁までの現況記録を、単一のデバイスで完遂できる点が革新である。

改修工事の前に実施される現況調査では、部屋や通路のつながりだけでなく、外壁の開口部や柱など、改修に関わる部位の形状も正確に確認する必要がある。FJD Trion T1は、これらの異なるスケールと環境に対応するため、柔軟な計測手法を提供する。調査の対象や目的に応じて、最適なモードを選択できるため、効率性の向上が期待される。

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専用アプリと処理フローの統合

計測プロセスは、専用アプリ「FJD Trion Scan」によって支えられる。まず、調査に必要な範囲を決め、部屋や廊下をつなぐ経路に沿って、FJD Trion T1を手に持って移動しながら点群を取得する。専用アプリでは色付き点群をリアルタイムに表示するため、現場を離れる前にスキャン範囲や追加計測が必要な箇所を即座に確認できる。これにより、再スキャンの手間を省き、プロジェクトの日程を最適化できる。

外壁の開口部や柱など、詳しく記録したい箇所では、FJD Trion T1を三脚に設置して計測する。スキャン位置間を移動する際に、マルチセンサーSLAMが各地点の位置関係を記録する。この情報をもとに、各地点で取得した点群データを後処理で位置合わせできる。この技術により、異なるモードで取得したデータもシームレスに統合される。

現況図作成と今後の展開

取得した点群データは、FJD Trion Modelで処理され、調べたい位置の断面を確認できる。点群上で外壁や開口部の形状と改修箇所の位置を把握し、現況図の作成や改修範囲の検討に活用できる。モバイルモードでは、手持ちでの計測に加え、車載マウントを用いてFJD Trion T1を車両に取り付け、走行しながら点群を取得することも可能である。

代表取締役社長のWU DI氏率いるFJ DYNAMICS INTERNATIONAL LIMITEDは、香港の科学パークを拠点に、このハイブリッド技術を通じて建築・建設業界のデジタルトランスフォーメーションを推進している。2026年11月の発表により、日本の建設現場でも、高精度な現況調査と効率的な改修設計が実現する可能性がある。