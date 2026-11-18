FIXERは2026年11月18日、オンプレミス型生成AIアプライアンス「Sovereign GaiXer」上で動作する議事録作成アプリ「GaiXerScribe」の提供を開始しました。企業や自治体向けに開発された本製品は、NVIDIAの技術を活用し、社内データの外部流出を防ぎながら高精度な議事録作成を支援します。

FIXER は、2026年11月18日にオンプレミス型生成AIアプライアンス「Sovereign GaiXer（ソブリン ガイザー）」上で動作する 議事録作成 アプリ「GaiXerScribe（ガイザースクライブ）」の提供を正式に開始した。この新製品は、企業、自治体、医療機関など、機密情報の取り扱いが厳格な現場における議事録業務の効率化と支援を主目的としている。社内ネットワークの外にデータを送信することなく処理を行うため、セキュリティリスクを最小限に抑えながら高度なAI機能を導入できる点が最大の Selling Point である。

ONPREMISEAIの技術仕様と仕組み

GaiXerScribeの核心的な機能は、Sovereign GaiXer上に実装されたNVIDIAの音声認識モデル「Nemotron 3 Diarization」をAPI経由で活用する点にある。この技術により、会議や打ち合わせの中で「誰が、いつ、何と言ったか」を高精細に判別しながら文字起こしを行うことが可能になる。従来の単純な音声認識とは異なり、話者識別能力に優れているため、複数人が発言する場面でも正確に誰の発言かを記録できる。

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基盤となるSovereign GaiXerは、社内データを外部に送信せずにAI処理を完結できるオンプレミス型生成AIアプライアンスである。このアーキテクチャにより、医療現場の患者情報や企業の機密戦略会議などで発生する敏感なデータが、クラウド経由で外部に漏洩する心配がない。今回のGaiXerScribeも、この高い機密性を前提とした構成で設計されており、データ主権を重視する組織の導入要件に適合している。

INPUT機能と高精度な編集フロー

入力形式として、マイクによる直接録音、音声ファイルの取り込み、動画ファイルのインポート、そして手動のテキスト入力の4パターンに対応している。システムは話者ラベルと発言時刻を付けた文字起こし結果を返すため、ユーザーは元の発言や音声を参照しながら、話者名の変更や統合、発言内容の修正を進められる。これにより、自動認識の限界を人間の判断で補完するハイブリッドな編集ワークフローが実現している。

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議事録の出力フォーマットは、「会議情報」「要約」「決定事項」「ToDo」「論点」「Q&A」「保留事項」「次回会議」の8項目を基本構成としている。さらに、ユーザーは自身の用途に応じてテンプレートを設定できる柔軟性を持つ。これにより、定例会議用、取締役会用、プロジェクト進捗確認用など、会議の種類や組織の文化に合わせた最適な記録構造を選択することが可能だ。

用語集管理と根拠の追跡可能性

専門性の高い会議において正確な記録を残すための仕組みとして、組織共通または個人の用語集を補助に使う機能が備わっている。これにより、業界特有の専門用語や固有名詞の表記揺れを統一し、議事録のクオリティを維持する。また、議事録の各項目から、その根拠となる元の発言を参照できる機能も搭載されている。これにより、後から「なぜこの決定が行われたのか」「どの発言に基づいてToDoが設定されたのか」を明確に検証できる信頼性の高い記録作りが支援される。

数値や日付の食い違いを確認する機能も用意されており、単なる文字起こしにとどまらず「業務に使える記録」へ整えやすい設計となっている。特に財務報告や契約交渉などの重要な場面では、これらの正確性は必須であり、システムの支援によって人為的なミスを防ぐことができる。過去の議事録と比較しながら現在の決定を確認できるため、組織の知恵として蓄積された知識を有効活用できる。

データ出力とコンプライアンス対応

編集履歴の保存機能と過去版の復元対応により、議事録の改ざん防止や経緯の追跡が可能である。出力形式としては、Word、PDF、TXT、Markdownなどの一般的なフォーマットに対応しており、既存の業務システムやドキュメント管理ツールとの親和性が高い。特に決定事項とToDoについては、担当者名や期限を含むCSV形式での出力も可能で、プロジェクト管理ツールへのインポートや、担当者への一括通知などの後続工程をスムーズに行える。

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セキュリティ面では、組織内共有の設定や保存期間の管理、操作監査ログの記録機能も用意されている。これにより、GDPRや個人情報保護法などのコンプライアンス要件を満たしながら、議事録のライフサイクルを管理できる。 FIXER は、これらの機能を統合することで、企業や公共機関が直面する情報管理の課題を解決し、生産性の向上とリスク低減を同時に達成するソリューションを提供している。