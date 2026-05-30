FIT-EASY高松太田店 2026年6月グランドオープン、AIアプリでウェルビーイングをサポート

最新マシンやサウナ、シミュレーションゴルフなど多彩な設備とAIアプリを提供するFIT-EASY高松太田店が2026年6月11日オープン。早期入会で入会金・月会費無料や永久割引キャンペーンを実施。5月30日・31日には大塚製薬協賛の特別イベントも開催。

FIT-EASY 高松太田店 は、最新のトレーニングマシンやサウナ設備に加え、人工知能を活用した FIT-EASY アプリを導入し、会員一人ひとりの健康状態や目標に合わせたパーソナライズドなトレーニングプログラムを提供します。

このアプリは、運動の記録や食事管理、睡眠の質の分析など、総合的なヘルスケアをサポートするもので、日常生活の一部として心身ともに健やかな状態、すなわちウェルビーイングの実現を目指します。 グランドオープンは2026年6月11日木曜日を予定しており、それに先立ちプレオープン期間も設けられる予定です。 FIT-EASYは単なるジムではなく、ライフスタイルに溶け込む新しい形のフィットネスクラブとして、地域の皆様に健康的なライフスタイルを提案します。

施設内には、多彩なトレーニングマシンが完備されているだけでなく、シミュレーションゴルフや本格的なサウナ、運動後のリカバリーに最適な高濃度酸素ルーム、対面レッスンも可能なバーチャルスタジオ、骨盤底筋トレーニングマシンやマシンピラティスといった女性専用エリア、さらにはビートスリマー、リラックスできるラウンジ、仕事や勉強に使えるコワーキングスペースなど、多岐にわたる設備を月会費のみでご利用いただけます。 これらの設備はすべて追加料金なしで使い放題であり、会員は自分のペースでトレーニングからリラクゼーションまでを自由に組み合わせることができます。

特に、シミュレーションゴルフは天候や時間を気にせず楽しめるため、ゴルフ愛好家には嬉しいポイントです。 また、バーチャルスタジオではヨガやダンス、エアロビクスなどのプログラムをリアルタイムで受講でき、自宅にいながらでも参加可能なライブ配信も行っています。 オープニングキャンペーンとして、早期に入会された方には入会金や事務手数料、初月の月会費が無料となる特典をご用意しております。 さらに、2026年6月10日水曜日までにお申し込みいただくと、永久割が適用され、月会費が永久的に550円税込み割引となります。

これにより、長期的に通う方にとっては大きな節約になります。 また、FIT-EASYは入会から31日後には全国の全店舗を利用可能となるため、出張や旅行先でも同じ環境でトレーニングを続けられます。 特に、高松太田店では大塚製薬株式会社徳島支店高松出張所の協賛による特別なオープニングキャンペーンを5月30日土曜日と31日日曜日の2日間限定で実施いたします。 この期間中に入会された方には、大塚製薬のサプリメントや健康食品のサンプルセットをプレゼントする予定です。

FIT-EASY高松太田店は、香川県高松市太田地区に位置し、駐車場も完備しているため、車でのアクセスも便利です。 これまでジムに通ったことがない方や、新しいフィットネス体験を求めている方にも、充実した設備と手厚いサポートで安心して始めていただけます。 ぜひこの機会に、FIT-EASYで新しい健康習慣をスタートさせてみませんか





Pre_Online / 🏆 48. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIT-EASY 高松太田店 ウェルビーイング AIアプリ オープニングキャンペーン

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！岐阜県高山市内2店舗目！FIT-EASY 高山石浦店 プレオープンしました！フィットイージー株式会社のプレスリリース（2026年5月29日 13時00分）「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！岐阜県高山市内2店舗目！FIT-EASY 高山石浦店 プレオープンしました！

Read more »

「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！愛知県刈谷市内3店舗目！FIT-EASY 刈谷富士松店 プレオープンしました！フィットイージー株式会社のプレスリリース（2026年5月29日 13時00分）「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！愛知県刈谷市内3店舗目！FIT-EASY 刈谷富士松店 プレオープンしました！

Read more »

「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！静岡県内16店舗目！浜松市内5店舗目！FIT-EASY 浜松鴨江店 プレオープンしました！フィットイージー株式会社のプレスリリース（2026年5月29日 13時00分）「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！静岡県内16店舗目！浜松市内5店舗目！FIT-EASY 浜松鴨江店 プレオープンしました！

Read more »

【総フォロワー200万人超】なーすけ主催「Shape Fit Festival 2026」のトップスポンサーにステディジャパンが就任！厳選アイテムを特別価格で購入できるコラボサイトを6月3日より公開ステディジャパン株式会社のプレスリリース（2026年5月29日 14時00分）【総フォロワー200万人超】なーすけ主催「Shape Fit Festival 2026」のトップスポンサーにステディジャパンが就任！厳選アイテムを特別価格で購入できるコラボサイトを6月3日より公開

Read more »

「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！ 香川県内3店舗目！高松市内“初出店”！ FIT-EASY 高松太田店 プレオープンしました！フィットイージー株式会社のプレスリリース（2026年5月30日 10時00分）「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！ 香川県内3店舗目！高松市内“初出店”！ FIT-EASY 高松太田店 プレオープンしました！

Read more »

「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！三重県19店舗目！松阪市内3店舗目！FIT-EASY 松阪三雲店 プレオープンしました！フィットイージー株式会社のプレスリリース（2026年5月30日 10時00分）「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！三重県19店舗目！松阪市内3店舗目！FIT-EASY 松阪三雲店 プレオープンしました！

Read more »