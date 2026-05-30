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FIT-EASY 高松太田店のオープニングキャンペーンについて

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FIT-EASY 高松太田店のオープニングキャンペーンについて
FIT-EASY高松太田店オープニングキャンペーン
📆5/30/2026 5:06 AM
📰Toyokeizai
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📊News: 28% · Publisher: 63%

FIT-EASY高松太田店がオープンすることになりました。オープニングキャンペーンが実施されます。

FIT-EASY 高松太田店 では、最新のマシンやサウナに加え、AIを活用した「 FIT-EASY アプリ」を提供し、皆様の生活の一部として「心身ともに健やかな状態（ウェルビーイング）」をサポートいたします。

グランドオープンは2026年6月11日（木）となります。 FIT-EASY 高松太田店は、トレーニングマシンはもちろん、シミュレーションゴルフやサウナ、運動後のリカバリーやリフレッシュにも利用できる高濃度酸素ルーム、対面レッスンも可能なバーチャルスタジオ、骨盤底筋トレーニングマシン（女性専用）、ビートスリマー、マシンピラティス（女性専用）、ラウンジ、コワーキングスペースなど、月会費のみでご利用いただけるサービスも提供する新しい形のフィットネスクラブです。

オープニングキャンペーンとして、早期にご入会いただくと、入会金、事務手数料、月会費などが無料になります。 また、6月10日（水）までに入会された方は、「永久割」となり、月会費が永久に550円(税込)割引となります。 FIT-EASYでは入会から 31日経過で全国の FIT-EASY店舗をどこでも利用できるため、出張や旅行先でも気軽にご利用ください。

「FIT-EASY高松太田店」では、5月30日（土）および31日（日）の2日間限定で大塚製薬株式会社 徳島支店 高松出張所の協賛による特別なオープニングキャンペーンを実施いたします

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Toyokeizai /  🏆 47. in JP

FIT-EASY 高松太田店 オープニングキャンペーン フィットネスクラブ

 

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