FIP Bronze国際ツアー大会が関西で開催される!

国際パデル連盟（FIP）公認の国際ツアー大会が関西で開催されることを大変嬉しく思います。世界ランキングのポイントが獲得できる非常に重要な大会です。

この度はFIP Bronze 国際ツアー大会 が関西にて開催されることを大変嬉しく思います。 世界中で急速に伸びている パデル が日本でも広がりを見せており、国際大会に出場する日本人選手が増えてきているなかで、メジャーな国際大会が日本で開催されるため、世界レベルのプレーが間近で見られると共に、日本人選手の活躍も期待しています。

本年、ここ大阪の地で「FIP Bronze High Velocity Osaka 2026」を開催できることを大変嬉しく、誇りに思います。 また、本大会の開催にあたり、スマイルホテル様には多大なるご支援を賜りましたことを、心より感謝申し上げます。 本大会は、国際パデル連盟（FIP）公認のもと、世界ランキングのポイントが獲得できる非常に重要な国際ツアー大会です。 パデル特有のスピーディーでエキサイティングなプレーが、エネルギーに満ちあふれた大阪の街で繰り広げられることを今から心待ちにしています。

日本のトップ選手たちにとっては、国内にいながら世界の強豪と刃を交え、世界へと羽ばたく大きなチャンスとなります。 また、ファンの皆様にとっても、世界基準の迫力あるパデルを間近で体感していただける絶好の機会です





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FIP Bronze 国際ツアー大会 パデル 関西 大阪

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