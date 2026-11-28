マラゴ、マロッタからFIGC会長選へのガッリアーニ立候補を知らされた際の驚きを語る

フォルツァ・ イタリア 所属の上院議員で、ミランの元幹部でもある82歳のガッリアーニは、選手協会（AIC）と監督協会（AIAC）から候補に推された。 両協会は6月22日の前回選挙ではマラゴを支持していた。

マラゴは辞任したガブリエレ・グラヴィーナの後任として、対立候補ジャンカルロ・アベーテの得票率29.17％に対し、68.58％を獲得して選出された。 しかし、選出時にFIGCへの登録者ではなかったため、マラゴの会長職は失効した。 必要な形式上の要件を満たしていなかったのだ。 これを受け、イタリアオリンピック委員会（CONI）の理事会は、ルチアーノ・ブオンフィリオ会長の提案に基づき、FIGCを暫定管理下に置くことを全会一致で決議。

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その後、10月6日にマラゴ自身を暫定管理責任者に任命した。 マラゴはセリエAで、20クラブ中11クラブの署名を得て過半数の支持を維持している。 支持するのはナポリ、ローマ、フィオレンティーナ、ボローニャ、トリノ、ウディネーゼ、パルマ、フロジノーネ、モンツァ、ジェノア、レッチェだ。 インテル、アタランタ、コモはガッリアーニ支持への転換を試みているものの、状況は変わっていない。