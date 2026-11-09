FIFPRO年間最優秀選手：スペイン勢4人選出、ラヤが得票率首位

FIFPROが発表した年間最優秀選手11人に、スペイン代表からラヤら4選手が選出。ダビド・ラヤが51.9%で首位を獲得し、エムバペやメッシらもランクインした。

FIFPRO （国際プロサッカー選手会）は、世界各国のプロサッカー選手による投票で決定される「年間最優秀選手11人」を発表した。この栄誉あるリストは、2025年8月4日から2026年7月19日に開催されたワールドカップ（W杯）北中米大会決勝までのパフォーマンスが評価対象となっている。

選考対象となった選手は、公式戦30試合以上に出場していることが必須条件であり、最終的に73カ国・1万9806人のプロ選手による投票が集計された。結果は9日にFIFPROのプラットフォームを通じて正式に発表され、候補26人の中から見事な顔ぶれが選ばれた。

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得票率首位のラヤとスペイン代表の躍進

GK（ゴールキーパー）部門では、アーセナルに所属するダビド・ラヤが選出された。ラヤの得票率は全選手中トップの51.9%を記録し、圧倒的な支持を集めた。これに続き、得票率が高かったのはレアル・マドリードのFWキリアン・エムバペで46%だった。

スペイン代表からはラヤに加え、DFパウ・クバルシ（バルセロナ）、MFロドリ（マンチェスター・シティー／バルセロナ）、FWラミン・ヤマル（バルセロナ）の計4人がこのベストイレブンに選出された。特にラミン・ヤマルは、史上初めて10代で2度目の選出を果たしたことで注目された。ヤマルの得票率は37.4%だった。

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メッシの記録的選出とケインの選外

FW部門には、インテル・マイアミのリオネル・メッシも選出された。2023年以来通算18度目の選出となったメッシの得票率は29.5%だった。2026年バロンドールを受賞したバイエルン・ミュンヘンのハーリー・ケインは選外となったことが驚きと報じられた。ケインの得票率は27.6%で、ハーランドやヤマルを下回った。

FWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティー）の得票率は28.4%で、ケインを下回ったもののベストイレブン入りを果たした。この結果は、選手たちの間でどのようなパフォーマンスが最も高く評価されたかを示す興味深い指標となっている。

選出された11人の詳細とポジション

残りのポジションも豪華なメンバーで埋め尽くされた。DFにはバルセロナのパウ・クバルシ、パリ・サンジェルマンのアクラフ・ハキミとヌーノ・メンデスが選出された。MFにはレアル・マドリードのジュード・ベリンガム、マンチェスター・シティー（現バルセロナ所属）のロドリ、そしてパリ・サンジェルマンのビティーニャが名を連ねた。

これらの選手たちは、選考期間中に卓越したプレーを見せ、同僚たちから高い信頼を得た。FIFPROの年間最優秀選手11人は、サッカー界におけるその年の最高峰の活躍を象徴するものとして、世界中のファンやメディアから大きな注目を集めている。