FIFPROワールドイレブン2026 メッシ復帰ヤマル史上初 不選出ケインの衝撃

2026年FIFPRO男子ワールドイレブンが発表され、メッシの復帰やヤマルの快挙が注目を集める。一方、2026年バロンドール受賞者ハリー・ケインの選外は議論を呼び、エンバペやハーランドらの活躍が記憶された。

2026年 FIFPRO 男子ワールドイレブンが正式に発表され、サッカー界の最新勢力図が明らかになった。伝説的なベテランと記録を塗り替える若手が名を連ねる一方、選考結果には大きな驚きと議論を巻き起こす要素が含まれている。特に、2026年のバロンドール受賞者であるイングランド代表FW ハリー・ケイン が選外となったことは、メディアやファンを中心に大きな反響を呼んでいる。

メッシ復帰とヤマルの歴史的快挙

リオネル・メッシが再びFIFPRO男子ワールドイレブンに選出され、2023年以来の復帰を果たした。メッシはアルゼンチン代表をワールドカップ決勝に導いた大会で8得点を記録し、その偉業を証明した。チームは決勝でスペインに延長戦の末、0-1で惜敗したが、個人のパフォーマンスは高く評価された。

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同じく歴史に名を刻んだのは、バルセロナの逸材ラミン・ヤマルだ。期待を上回り続けるヤマルは、20歳になる前にワールドイレブンに2度選出された史上初の選手となった。若手選手の早熟な成長と、その影響力の大きさが見事に反映された結果と言える。

今季の選出メンバーには、ヤマルのほかにダビド・ラヤ、パウ・クバルシ、ロドリ・エルナンデスのスペイン人選手3人が名を連ねている。スペイン代表の強いチームプレーと個の力が、国際的な専門家の評価を大きく集める形となった。

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ケイン選外と前線の激しい競争

ケインの落選は、前線のポジションを巡る競争の激しさを浮き彫りにした。投票者は際立った前線の選手たちを選んだ格好だ。ケインがイングランド代表として活躍したにもかかわらず、ワールドイレブン入りを逃したことは、他の選手たちの卓越した成績が如何に高いかを示している。

アーリング・ハーランドは昨季プレミアリーグで27得点を挙げて得点王となり、ワールドカップでも7得点を記録してノルウェーを史上初の準々決勝進出に導き、選出された。ハーランドの得点力とチームへの貢献度が、投票者からの信頼をしっかりと得た証である。

さらに、キリアン・エンバペもワールドカップで10得点を挙げて大会得点王となり、同大会の歴代最多得点者となって選出を果たした。エンバペの破壊力と記録更新は、ワールドイレブンの名前を決定づける大きな要因となった。この2人の活躍により、ケインの選外は必然的なものとなった側面が強い。

選考結果が示すサッカーの潮流

今回の選出結果は、伝統的なスター選手だけでなく、最新かつ最も破壊的な攻撃力を備えた選手たちが優先されたことを示している。メッシのような歴史的偉人の継続的な活躍と、エンバペやハーランドのような現代の攻撃エース、そしてヤマルのような次世代の期待族がバランスよく組み合わさっている。

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FIFPRO男子ワールドイレブンは、毎年開催されるワールドサッカー賞の一部門であり、世界中のプロサッカー選手による投票で選ばれる。この選考プロセスは、選手たちの間で最も信頼性の高い指標の一つとみなされており、その結果は次のシーズンの展望を理解する上で重要となる。

2026年の選出名簿は、サッカーの世界がどのように変化し、新たな記録がどのように生み出されているかを如実に表している。メッシの復帰とヤマルの歴史的文脈の創出は、サッカーの世代交代と進化の瞬間を同時に描き出している。ケインの選外も含め、この結果は今後のサッカー界の動きを見定める上で重要な基準点となるであろう。

各選手のパフォーマンスは、クラブチームでの活躍だけでなく、国際代表での貢献も大きく評価された。特にワールドカップでの得点記録が選出に直結したケースが多く、国際舞台での強さが問われる選考基準が明確になった。今後、これらの選手たちがクラブと代表でどのようにパフォーマンスを発揮するかが、次のFIFPRO選考における焦点となる。