国際サッカー連盟FIFAは23日、2031年大会を米州4カ国、2035年大会を英4協会が共催することを公式発表した。2031年大会より出場国数が48カ国に拡大し、男子大会と同じフォーマットで実施される予定だ。

国際サッカー連盟 （FIFA）は現地時間23日、2031年および2035年に開催される FIFA女子ワールドカップ の開催地を正式に発表した。 2031年大会 は アメリカ 、メキシコ、コスタリカ、ジャマイカの4カ国による共催となり、 2035年大会 は イングランド 、北アイルランド、スコットランド、ウェールズの英国4協会による共催で開催される。

FIFA臨時総会で開催地承認

FIFAは先月11日に開催地評価レポートを公表していた。その結果、2031年大会の北中米4カ国共催案は5点満点中「4.4点」を獲得し、2035年大会の英国4協会共催案は「4.3点」と評価された。両案とも開催に必要な最低要件を十分にクリアしていたため、FIFA加盟協会の承認を得て、23日に開催された臨時総会を経て正式決定に至った。

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2031年大会は北中米4カ国共催

2031年大会の開催地として選ばれたのは、北中米地域を代表するアメリカ、メキシコ、コスタリカ、ジャマイカの4カ国である。この共催案は高い点数を獲得し、FIFA加盟協会からの強い支持を得て決定した。複数の国々をまたいで大会を開催することで、より多くのファンに参加機会を広げ、サッカーの普及を促進する狙いがあると見られる。

2035年大会は英国4協会による共催

2035年大会はイングランド、北アイルランド、スコットランド、ウェールズの英国4協会による共催で実施されることが決まった。この案も4.3点という高評価を受け、加盟協会の承認を得て正式に選ばれた。英国内で歴史あるサッカーの伝統を活かした大会運営が期待されており、各地で熱狂的な盛り上がりが見込まれている。

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出場枠拡大と新フォーマット導入

2027年大会までの出場国数は「32カ国」であるが、今回開催地が決定した2031年大会からは「48カ国」へと大幅に拡大することが決まった。これは今年開催される男子のFIFAワールドカップ2026と同様の大会フォーマットで実施される。出場枠の拡大により、より多くの国々が世界最大の舞台で活躍する機会が得られるようになり、女子サッカーのグローバルな発展がさらに促進されると期待されている。

なでしこジャパンの動向と今後のスケジュール

なでしこジャパン（日本女子代表）は、今年3月に行われたAFC女子アジアカップオーストラリア2026で準決勝へ進出した時点で、すでに来夏のブラジル大会への出場権を獲得している。なお、次回の2027年大会はブラジルで開催され、開催期間は2027年6月24日から7月25日までとなっている。2031年大会以降の新フォーマットにおいて、日本代表がどのような戦績を残すか注目される。