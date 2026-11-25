日本人で初めて国際サッカー連盟（FIFA）の会長選に出馬した日本サッカー協会（JFA）の田嶋幸三名誉会長（69）が、同じ立候補者のフランス連盟会長のディアロ氏… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

日本人で初めて国際 サッカー 連盟（ FIFA ）の 会長選 に出馬した日本 サッカー 協会（JFA）の 田嶋幸三名誉会長 （69）が、同じ立候補者のフランス連盟会長のディアロ氏と戦略ミーティングを開くことを明かした。25日、都内の日本外国特派員協会で会見し、「今、マニフェスト（政権公約）を具体的につくっていますが、1期だけやる。

その4年間に集中してFIFAのガバナンスを変える」と誓った。 そして「反インファンティノ会長」で一致する同氏と電話で接触し、近く欧州で話し合いの場を持つことも明かした。

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「2人の戦略がずっと一緒になっていけるのか、また違うところがあるのか。 お互いの内容を確認した上でさまざまな方法を別に考えていきたい」。 現職のインファンティノ会長は南米、カリブ海、アフリカ、アジアなど多くの連盟から支持されている。 欧州連盟の後ろ盾があるディアロ氏と比べても田嶋氏は3番手。

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票の切り崩しへ挑む。 田嶋氏はさっそく世界行脚に出る。 まずは28日、ウルグアイ・モンテビデオで行われる南米クラブ選手権決勝に足を運ぶ。

「正義を振りかざしても支持は得られない。 どう口説いていくか、それぞれの国ごとに考えていかないといけない。 その方法はフェアで正々堂々としたものでやっていきたい」。 会長選挙は3月18日。 ここから3カ月半、とことん戦略的に戦い抜く。