日本人で初めて国際サッカー連盟（FIFA）の会長選に出馬した日本サッカー協会（JFA）の田嶋幸三名誉会長（69）が25日、都内の日本外国特派員協会で会見した。… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

11月18日に立候補者が閉め切られ、現職のジャンニ・インファンティノ会長（56）、フランス連盟のフィリップ・ディアロ会長（63）と3人で争うこととなった。 まずは出馬の理由について、これまで口にしてきた「フェアで公正な FIFA に戻るべき」という強い思いから語った。

今夏のワールドカップ（W杯）北中米大会で、現職の会長がトランプ米大統領から電話を受け、政治介入を許した疑惑が発生。 同国代表FWバログンの出場停止処分が1年猶予となる前代未聞の騒動が起きた。 さらにイランの入国に関して公平性が保たれなかったことにも憤りを感じていたと、あらためて会見で話した。 10月15日にスイス・チューリヒで行われたFIFA理事会で質問したが、今だ回答はないという。

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「私はこのままインファンティノさんがそのまま選挙なしで会長になるということは最悪なシナリオだと思っています。 FIFAに自浄作用がないと思われるからです」と語った。

「今後、2人の戦略がずっと一緒になっていけるのか、また違うところがあるのか、FIFAを正常化させていくことが目的です。 さまざまな選択肢は考えていますが、お互いの内容を確認した上でさまざまな方法別に考えていきたい」それでも透明性のあるFIFAを取り戻すことを訴えながら、票の切り崩しに挑む。 翌26日からさっそく世界行脚に出ていく。 まずは28日にウルグアイ・モンテビデオで行われる南米クラブ選手権決勝に足を運ぶ予定だ。

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「FIFAのイメージを回復すること、それをやらなければまた10年前に戻ってしまう」。 巨額の賄賂に揺れた2015年のFIFA汚職事件。 くしくも、そこからインファンティノ会長が立て直したが、再び同じことが繰り返されかねないということ。 何より危惧するのが、今夏に勃発した一大騒動、W杯などの商業事業を管理する新会社「FIFAフォワード・エンタープライズ」の設立計画がしかるべき手順がないまま、勝手に進められていたことだ。

「正義はなんだ、みたいなことを振りかざしても支持は得られないと思う。 私の信条は変わりませんが、それぞれの国をどう口説いていくかというのは、それぞれの国ごとに考えていかないといけないと思っています。 その方法はフェアで本当に正々堂々としたものでやっていきたい」