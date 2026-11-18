日本サッカー協会関連の重要人物がFIFA会長選挙への出馬を正式表明。宮本恒靖会長の支持書簡を提出し、組織改革と日本サッカーの発展への貢献を約束。

日本サッカー界の重鎮が国際サッカー連盟（FIFA）会長選挙への立候補を正式に表明し、 宮本恒靖 会長の支持を含む推挙書簡をFIFA事務局へ提出しました。この動きは、日本サッカーの世界的な評価向上を背景に、国際サッカー組織の運営改革を目指す意欲的な試みです。

宮本会长と理事会からの公式支持書簡

出馬表明者は、FIFAに対してより私をFIFA会長選挙の候補者として推挙する書簡を提出していただきましたと報告し、宮本会長をはじめとする理事会メンバーへの改めて感謝を表明しました。また、今回の推挙に際し、必要なご支援をたまわりました各国のサッカー協会の皆さまにも心より御礼申し上げますと述べています。

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この支持書の提出は、単なる形式的な手続ではなく、日本国内のサッカー組織最高機関が国際的なリーダー候補に対する明確な後押しを示した象徴的な出来事と言えます。各国のサッカー協会からの支援も得られたことで、国際的な選挙戦における日本の存在感が一段と高まりました。

日本代表チームの国際的実績と評価

SAMURAI BLUE（日本代表）は8年にわたり、森保一監督の下で着実に力をつけ、世界のトップレベルで戦える実力を身につけてきました。この長期的な成長軌道は、国際社会における日本サッカーの評価を高める決定的な要因となりました。出馬表明者は、こうした日本サッカーの継続的な発展と国際的な評価が、各国の皆さまからご支援いただく大きな後押しになったと感じていますと分析しています。

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トップチームだけでなく、ユース年代の日本代表も国際舞台で存在感を示しています。具体的には、2011年のなでしこジャパン（日本女子代表）のワールドカップ優勝に続き、U-17女子代表やU-20女子代表も世界一に輝くなど、各カテゴリーの代表チームが確かな成果を積み重ねています。これらの多様なカテゴリーでの成功は、日本サッカーの裾野の広さと育成システムの効率性を世界に示すものでした。

倫理観に基づく組織運営と透明性の追求

日本サッカーは、高い倫理観と健全な組織運営の下で発展の礎を築いてきました。出馬表明者は、この経験を生かし、FIFAにおいてもガバナンスの強化と透明性の高い組織運営を推進していきたいと考えていますと公約しています。これは、国際サッカー組織が直面している課題に対する明確な答えを求める声に応えるものです。

世界で最も愛されているスポーツであるサッカーが、世界中の人々に夢や希望、感動と熱狂を届け続けるとともに、多くの子どもたちが安心してプレーできる環境を広げていきたいと思います。また、サッカー、そしてスポーツの原点となるフェアプレーとリスペクトの精神、高潔性の重要性を世界に向けて発信してまいります。これらの価値観の実現を通じて、FIFAがより健全で信頼される組織となり、世界のサッカーのさらなる発展に貢献できるよう、強い使命感と覚悟を持ってこの挑戦に臨むと述べました。