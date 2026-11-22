フランス紙レキップは22日、国際サッカー連盟（FIFA）会長選を巡り「インファンティノ氏にスタンディングオベーション、ディアロ氏には屈辱」というタイトルで報じ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

フランス紙レキップは22日、国際サッカー連盟（ FIFA ）会長選を巡り「インファンティノ氏にスタンディングオベーション、 ディアロ 氏には屈辱」というタイトルで報じた。 現職の ジャンニ・インファンティノ 会長に挑む、フランス連盟（FFF）フィリップ・ ディアロ 会長にとって厳しい選挙戦の幕開けとした。

「土曜日（21日）にナイジェリアで開催されたCAFの総会に出席したFFFのディアロ会長は、ライバルであるインファンティノ氏が、アフリカ大陸で依然として、どれほどの人気があるかを実感した」 「（CAF）パトリス・モツェペ会長の呼びかけにより、インファンティノ氏にはスタンディングオベーションが送られた。 イタリア系スイス人のインファンティノ氏と親しい関係にあるCAFの南アフリカ人トップは、参加者に対し『皆で立ち上がり、ジャンニ・インファンティノさんへの支持を示すために拍手をしてほしい』と呼びかけ、さらに『ジャンニ、我々はあなたを支持します。

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アフリカの54加盟協会を代表して言いましょう。 あなたは我々の候補者です』と付け加えた」 「モツェペ氏の隣で、FIFA会長は満面の笑みを浮かべていた一方、無表情のディアロ氏は、会場の全員と同様に立ち上がることを余儀なくされたが、拍手はしなかった。 このモツェペ氏の演説が（2027年）3月18日の投票日にインファンティノ氏がアフリカ諸国から満場一致の支持を得られることを保証するものではないにせよ、この場面が撮影されて報道されたことから、少なくともメディア上においては、候補者ディアロ氏にとって屈辱的な出来事となった」