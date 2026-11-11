FIFA会長インファンティーノに対するCAS訴訟の可能性が浮上

ジャーナリストシュピーゲルブラッター氏は、インファンティーノ会長の行動がFIFA規約違反であるとし、ローザンヌのスポーツ仲裁裁判所に訴える道があると指摘。選挙での退任を促す声が高まる。

シュピーゲルブラッター 氏が先日示した発言によれば、インファンティーノ会長の行動が FIFA 規約違反となっており、 ローザンヌ のスポーツ仲裁裁判所（ CAS ）に訴える可能性があると指摘した。

CAS訴訟の具体的根拠

ブラッター氏は、インファンティーノ氏が2025年に設立された平和賞を事前に相談せずに贈る決定を行った点を挙げ、これはCASの訴訟対象になると述べた。さらに、FIFA規約に違反していると主張し、スポーツ法上の措置を検討すべきだと強調した。

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インファンティーノ会長の発言と影響

ブラッター氏は、インファンティーノ氏が米大統領トランプ氏との友人関係により道を誤ったと捉えており、FIFAが「惑わされている」と批判。インファンティーノ氏はサッカー組織の内部で独裁的な振る舞いを示し、エレベーターで「アンタッチャブル」と称される格言を残したと語る。

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UEFAからの圧力と選挙戦略

UEFAは3月に予定されている次期会長選挙に向けてインファンティーノ氏を退任させるために強い圧力をかけるとブラッター氏は述べた。来週には対立候補が指名される見込みだと報じられ、アーセン・ヴェンゲル氏の立候補検討も注目される。

候補者としてのセバスチャン・コー氏の提案

ブラッター氏は、世界陸連会長であるセバスチャン・コー氏を理想的な後任候補として挙げた。コー氏はFIFA倫理委員会委員長も務めた経験があり、サッカー発祥地イングランド出身の人物であることが歓迎されるとコメントした。コー氏が実際に立候補するかは未定だが、ブラッター氏の推奨理由は明確である。