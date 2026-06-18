FIFAワールドカップ：ポルトガルとコンゴが引き分け ロナウドの低迷も

FIFAワールドカップの北中米大会7日目の17日、K組のポルトガルはコンゴと1―1の引き分けに終わった。メッシに並ぶ史上2人目の6大会連続出場を果たしたFWクリスティアーノ・ロナウド（41）はフル出場も低調なパフォーマンスで不発。L組のイングランドはFWハリー・ケーン（32）の2得点で前回大会3位のクロアチアに4―2で競り勝った。

FIFAワールドカップ （W杯）北中米大会7日目の17日は1次リーグ4試合が行われ、K組の ポルトガル は コンゴ と1―1の引き分けに終わった。 メッシに並ぶ史上2人目の6大会連続出場を果たしたFW クリスティアーノ・ロナウド （41）はフル出場も低調なパフォーマンスで不発。

L組のイングランドはFWハリー・ケーン（32）の2得点で前回大会3位のクロアチアに4―2で競り勝った。 メッシと並び長年、世界のサッカー界をけん引してきた面影はなかった。 W杯史上最年長スタメンとなったクリスティアーノ・ロナウドは不発。 史上初の6大会連続ゴールどころか、ボールタッチ数は45分間以上出場した選手の中では最少の25回に終わった。

期待を裏切る形となった後、ロナウドはSNSの投稿で自らを奮い立たせたが、ピッチ上の現実は厳しかった。 後半23、28分に訪れた決定機はいずれも枠外。 W杯は5試合連続、EUROを含めた主要大会での無得点の連続試合数は10まで伸びた。 FIFA公式サイトのパワーランキングでも「攻撃面」「クリエーティブ面」で出場全26選手中23位と低迷。

コンゴのムカウからは「ロナウドは以前と同じではない。 走ることも努力も少なくなった」と衰えを指摘されるなど、前日にハットトリックを成し遂げたメッシとは違い、かつての威圧感は影を潜めた。 特別な思いが交錯する一戦でもあった。 昨年夏に28歳の若さで交通事故で急逝したFWディオゴ・ジョタさんへの追悼として、一部選手はリストバンドを着用。

スタンドにはジョタさんの両親の姿があった。 開始6分に鮮やかなヘディングで先制点を決めたMFジョアン・ネベスは亡き友にゴールをささげた。 だが約70％という圧倒的なボール保持率を記録しながらも追加点を奪えず。 格下相手に勝ち点3を逃した。

次戦はウズベキスタン戦。 マルティネス監督は「ゴールが必要な時に世界最高の得点王を外す意味はない」とロナウドへの全幅の信頼を強調した。 その判断が吉と出るかどうか。 チームの修正力と指揮官の決断力が問われる一戦になる。

≪劣勢も初得点＆勝ち点1≫コンゴは52年ぶり出場で、歴史的な初得点と勝ち点1を手にした。 ポルトガル相手にボール保持率25％と劣勢を強いられたが、前半終了間際にFWウィサが右クロスを頭で合わせて同点。 ザイール時代の1974年は3戦全敗0得点14失点だっただけに、ウィサは「信じられない。 全てのコンゴ国民にとって大きな意味がある。

この日を誇りに思う」と胸を張った。 コンゴ国内でのエボラ出血熱流行に伴い、同国首都キンシャサでの事前合宿を断念。 思うような準備はできなかったが、粘り強さを示した





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