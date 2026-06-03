FIFAワールドカップ2026選手リスト発表

FIFAワールドカップ2026選手リストが発表されました。1248人の選手の中から891人が初出場、357人が過去にW杯を経験しています。けがや病気の場合、初戦の24時間前まで入れ替えが認められています。FWメッシ、FWロナウド、GKオチョアは最多6大会連続でメンバー入りしました。

国際サッカー連盟（ FIFA ）は2日、 FIFA ワールドカップ 2026（W杯）北中米大会に出場する全48チームの 選手リスト を発表した。1248人中891人が 初出場 。357人が過去にW杯を経験している。

けがや病気の場合、初戦の24時間前まで入れ替えが認められている。 FWメッシ（アルゼンチン）、FWロナウド（ポルトガル）、GKオチョア（メキシコ）は最多6大会連続でメンバー入りした。 年齢では、開幕時点で43歳162日のGKゴードン（スコットランド）が最年長、17歳240日のMFモラ（メキシコ）が最年少となった。 モラはゴールを決めると、1958年のブラジル代表FWペレが記録した17歳239日に次いで歴代2位、17歳以下では史上2人目となる。

フィールドプレーヤーの最年長はFWロナウド（ポルトガル）で41歳126日。 ゴールを決めると、1994年のカメルーン代表FWロジェ・ミラの42歳39日に次いで歴代2位の年長ゴールとなる。 サイズでは、オーストリアのGKビーゲレが205センチで最長身選手となった。 チェコのプルゼニでプレーするGKはW杯代表に選出された中で最も身長が高い選手になったという。 一方、パナマのMFヤニスが160センチで最小身長の選手となった





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