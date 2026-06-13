ワールドカップのチケット販売において、FIFAが意図的に希少性を演出し、FOMOを煽ることで転売市場を活性化させる仕組みが明らかになっている。デジタル列システムによる「数十万人が待機中」という表示は心理的罠であり、販売停止後には大量のチケットが格安で転売される。スタジアムの空席問題とサッカー価値の低下が懸念される。

しかし実際には、一部チケットを意図的に保留し、後日高値で放出することで転売市場を刺激する「希少性の幻想」が作り出されている。 FIFA はまず「天文学的な購入申し込み」を公表し、人々の不安を煽る。

FOMOを煽り、一般客に「売り切れ」と思わせた。 この仕組みは、新規投資家を呼び込むポンジ・スキームそのものだ。 FIFAのデジタル戦略では、海外でチケットを買ったにもかかわらず来場しないファンも、スタジアムが空席でも市場価値を高める「戦術的観客」とみなされる。 人間がいないのだ。

ワールドカップの移籍市場では、スポンサー企業が豪華なオフィスで駆け引きを行うだけでなく、一般のサポーターに対して「機会損失の恐怖（FOMO）」を煽り、心理操作を行っている。 この心理戦術は、販売期間中に導入されるFIFAの「デジタル列システム」に顕著に表れている。 画面に「数十万人が待機中」と表示されると、ファンは移動コストや距離を考慮せず、目の前のチケットを思わず購入してしまう。 しかし、販売窓口が完全に閉じた後、合法・非合法の転売プラットフォームに事実が露呈する。

アメリカ対パラグアイ戦などのチケットが数千枚も格安で出回り、FIFAの長い行列は心理的な罠に過ぎず、スタジアムには空席が並ぶ。 結果として、サッカーそのものの価値が問われる事態となる





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FIFA チケット転売 希少性の演出 FOMO ポンジ・スキーム

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