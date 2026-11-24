FIFAワールドカップの商業的権利を96年間獲得する予定だったFFE構想の詳細が文書流出で判明。Thrive Capital主導の取引と高額インセンティブプランの実態を報じる。

サッカー世界を揺るがす大規模な取引計画の全容が、文書流出により明るみに出た。設立に向けた最終段階に至らなかった独立リーグ「 FFE 」の構想において、投資家グループの主導役を務める予定だった米ベンチャーキャピタル「 Thrive Capital 」と国際サッカー連盟（ FIFA ）との間で交わされた機密文書が外部に漏洩した。この流出により、サッカー業界におけるかつてない規模の商業的権利の移管と、それに関連する複雑な財務構造の詳細が初めて報道された。

96年間の権利付与と3兆円の企業価値

FIFAの商業的権利をFFEがライセンス契約の更新を通じて取得する可能性があったとされる期間、最長で96年間に及ぶ長期契約が含まれていたことが文書から確認された。この契約にはFIFAワールドカップを始めとするFIFA主催大会の商業的権利が含まれており、その規模は極めて巨大なものだった。当初設定されていたFFEの評価額は200億ドル、日本円に換算すると約3兆円という桁違いの金額であり、これは既存のスポーツビジネスの常識を覆すものであった。

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さらに、この巨大プロジェクトには政府系ファンドの出資も計画されていたようだ。単なる民間企業の投資にとどまらず、国家レベルの資金が絡む可能性を示唆する内容であり、サッカーのガバナンスにおける公的資金の役割や影響度が問われる事態となった。こうした多角的な資金調達の見込みが整っていたことで、FFE設立に向けた議論は本格的な段階に進んでいたと見られる。

幹部報酬の構造と5000万ドルの報奨金

経営陣向けの「インセンティブ・プラン」が用意されていた点も特筆すべき事実である。この計画は、FFEの企業価値が当初の評価額である200億ドル（約3兆円）を超えた場合、報酬が増加する仕組みだったと報じられている。具体的には、評価額が10億ドル（約1600億円）増加するごとに新株が発行され、その分配枠から経営幹部が最大5000万ドル（約79億円）を受け取ることが可能な構造となっていた。

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このインセンティブ構造は、企業の価値増加に対して直接的かつ巨額の報酬が支払われることを意味し、経営陣にとって極めて強力な動機づけとなるものだった。ただし、経営幹部に名を連ねる予定だった具体的なメンバーの名前については、流出した文書や現在の報道でも明らかになっていない。誰がこれらの報酬を受け取る立場にあったのかという点は、依然として不明なままである。

競争入抜なしのThrive Capitalの選定背景

米スポーツメディア『アスレティック』は、Thrive Capitalが競争入札プロセスを経ることなく主要パートナーに選ばれた点に特筆すべきだと指摘している。通常であれば複数の投資家や企業が参加して行われる入札プロセスにおいて、Thrive Capitalが唯一の候補者として選定された経緯は、FIFA内部の意思決定過程に疑問を投げかけている。この非対称な選定プロセスが、後のスキャンダルやガバナンス問題の一因となった可能性も指摘されている。

Thrive Capitalはアメリカのベンチャーキャピタル企業であり、そのリーダーシップ層には政界との深い関係が指摘されている。同社の代表であるジョシュア・クシュナー氏は、当時のアメリカ大統領であったドナルド・トランプ氏の義理の息子であるジャレッド・クシュナー氏の弟という立場にある。この血縁関係や政治的コネクションが、FIFAとの取引選定において無関係だったとは言い難い状況であった。