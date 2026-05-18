FFXIVプラットフォームでの制限

プラットフォームを選ぶ際気を付けたいのが、Steam版とPC版はどちらか一方でしかキャラクターを紐づけることができないというところだろう。Steam版とPC版ではデータの共有ができない。2つのパッケージに差があるわけではないのでどちらで初めても構わないのだが、もしSteam版で始めたなら、今後発売される拡張パッケージもSteam版を購入する必要があるということは留意しておいてほしい。

プラットフォームを選ぶ際気を付けたいのが、 Steam版 と PC版 はどちらか一方でしかキャラクターを紐づけることができないというところだろう。 例えば最初に Steam版 でフリートライアルを始めて製品版に引き継いだ場合、そのキャラクターは Steam版 、PS4/5版、Xbox Series X|S版、Mac版とデータを共有できるが、 PC版 とは共有することはできない。

PC版も同様で、Steam版とはデータの共有ができない。2つのパッケージに差があるわけではないのでどちらで初めても構わないのだが、もしSteam版で始めたなら、今後発売される拡張パッケージもSteam版を購入する必要があるということは留意しておいてほしい。 フリートライアル版では「漆黒のヴィランズ」までに追加されたすべてのジョブをレベル80までプレイすることができる。 コンテンツについてもメインクエストはもちろん、サブクエストから高難易度コンテンツまで、ほとんどのコンテンツを遊ぶことができる。 しかしできないこともある。

特にRMTなどの不正行為に繋がりやすいトレード関係や、ハラスメントが問題になりやすい対人戦などのコンテンツには多くの制限がある。 ここではフリートライアルでは制限されている内容を紹介したい





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FFXIV Steam版 PC版 キャラクター紐づけ データ共有 制限 RMT トレード マーケットボード リテイナー モグレター フリーカンパニー リンクシェル クロスワールドリンクシェル パーティ募集掲示板 コンテンツファインダー 絶 対人戦 ジョブ データセンター ワールド クラス クラスクエスト ジョブクエスト 転職 エクストラジョブ 青魔道士 戦闘系ジョブ クラフター ギャザラー

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