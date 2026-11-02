FF14 VRレースゲームティフォニウムでお台場で登場 エッダコラボも実施

11月20日よりお台場のティフォニウムで開始するFF14のVRレースゲームと、第四境界とのエッダちゃんARGコラボの詳細について紹介する。

11月20日より東京都 お台場 の商業施設「 ティフォニウム 」で、人気MMORPG『ファイナルファンタジーXIV』のVR（仮想現実）体験コンテンツが公開された。最大8人で同時に参加可能なこのレースゲームは、高い没入感と迫力で来場者の注目を集めている。価格は1回2,900円で、年齢制限は7歳以上となっている。椅子に座ったままVRゴーグルを装着し、リアルな振動や風を感じながら冒険を進める仕組みだ。

VRゴーグルで没入するエオルゼア冒険

プレイヤーは椅子に座り、VRゴーグルを装着してプレイを開始する。起動直後はパススルー機能で周囲のリアルな風景が見えるが、両手で「クリスタルポーズ」という特定の形を作ると、手の間に輝くクリスタルが現れ、エオルゼアの世界へと誘われる。椅子は画面内の動きに連動して微妙に振動し、正面から送られるファンからの風も臨場感を高めている。参加人数が不足する場合でも、NPC（非プレイヤーキャラクター）が自動的に枠を埋めるため、少人数でも快適に体験できる。

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選択可能なキャラクターには固有名詞はないが、新生AF装備のヒューラン戦士やルガディンナイト、ララフェル白魔道士、ミコッテ詩士など、特定の人物を想起させる構成となっている。さらに、暁のメンバーがボイス付きで助ける特別な演出も用意されている。筆者がルガディンでプレイした際、種族によるマウントのサイズの差異が再現されており、最大サイズのチョコボからの眺望は圧巻だった。敵対する種族を見下ろせる高みから、特に小さなララフェル担当者が「小さくて見えない」と焦っている様子を見守ることも可能だ。

タイタン現れジェットコースター並の展開

レース序盤はサゴリー砂漠を彷彿させる場所で、ファイアやサンダーを使って相手に攻撃したり、抜き合ったりする戦闘要素が含まれる。しかしその途中、聞き慣れたBGMと共に空中で岩石が凝縮し、蛮神タイタンが突然現れる。VRの一人称視点から見るタイタンは超巨大で、これまでの体験では感じたことがないような恐怖と圧倒的なスケール感をもたらす。この衝撃的な演出により、単純なレースゲームではなく、大冒険のような展開へと突入する。

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コースはその後ジェットコースターのように急展開し、流砂に呑まれて地下へ落下したり、オ・ゴモロ山にあるタイタンステージを想起させる溶岩地獄を駆け抜けたりする。空中を飛んで脱出を目指すシーンなども続き、まさに『FF14』らしいドラマチックなシーンが連続する。最終的に地獄から生還すると、全員で花火を打ち上げて成功を祝う演出で幕を閉じる。7歳以上であれば楽しめる工夫が随所に施されている。

第四境界とのエッダちゃんARGコラボ体験

本会場では、ゲーム内でも随一のホラー要素として知られるエッダちゃんをモチーフにしたARG（Alternate Reality Game）アクティビティも実施されている。第四境界とのコラボ「エッダの鞄」は、ファンフェスの会場内でもエッダの目撃情報が相次ぐなど、徹底した日常浸食をテーマとした演出が特徴だ。公式発表はないものの、白い装束をまとったエッダが会場を彷徨っているかのような雰囲気が漂い、ファンを驚かせた。これは第四境界が得意とする、現実と仮想の境界を曖昧にする手法の一部となっている。

ARGの鍵となる鞄を受け取るためには、展示ホール3の屋敷のような場所に並ぶ「リテイナーベル」を用いる。プレイヤーはベルを鳴らすと、ゲーム内と同様のセリフとともにリテイナーが鞄を持って戻ってくる仕組みだ。このアクティビティは第四境界のアカウントと紐づく必要があり、登録後は進行状況が記録される。さらに自身のゲームキャラを紐づけることで、物語内でそのキャラクターとして認識される点も画期的だ。

リズムゲームダンシング・グリーンも人気

また、展示ホール3では音楽に合わせて踊るアクティビティ「ダンシング・グリーンと踊ろう（Ver.1.0）」も人気を集めている。これは夏に渋谷で開催されたイベントで好評を博したリズムゲームの正式版で、巨大なダンシング・グリーンの背面に設置されたステージで行う。参加者は縦型モニターを見ながら、画面内のマーカーに合わせて手や足を動かして得点を競う。カメラでプレイヤーの動きがトラッキングされ、ダンシング・グリーンも連動して動く仕組みだ。

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マーカーの消し方と曲のシンクロ度合いかで評価がAやBなどのランクで表示される。ダンスミュージックが流れると、待機中の参加者がペンライトを振って応援するなど、まさにダンスフロアのような盛り上がりを見せた。ゲーム内のクエスト音やUIも踏襲されており、日常がそのまま現実世界に差し込まれたような新鮮な体験を提供している。これらのコンテンツを通じて、ファンはより深く『FF14』の世界に触れる機会を得ている。