米連邦通信委員会（FCC）は11月25日、SpaceXの軌道上データセンター計画「Starmind」について、最大100万基の軌道コンピュートモジュール配備を承認した。これは米国初となる宇宙空間でのデータセンター運用許可であり、2040年までの段階的な配備が義務付けられている。

米連邦通信委員会（ FCC ）は11月25日（現地時間）、米SpaceXに対し、 軌道上データセンター となる衛星群「 Starmind 」の配備を承認したと発表した。 Starmind は、軌道上で計算処理を担う「Orbital Compute Module」（軌道コンピュートモジュール）最大100万基で構成する。

宇宙空間のデータセンター群に対する認可は米国で初めてという。 向けの計算需要に応えるためのもので、軌道上で大量のデータを処理し、その結果を地上で使う。 FCCは発表文で、この計画が人類を太陽の全エネルギーを利用できる「カルダシェフ・スケールのタイプII文明」に近づけるものだと説明している。 FCCの命令書によると、承認は一部認可・一部保留で、条件が付いている。

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衛星は高度500～1002kmに、それぞれ幅50kmの軌道殻を設けて配置する。 軌道傾斜角は30度前後と太陽同期軌道の2系統だ。 SpaceXは、まず低い高度で衛星が正常に動くことを確認してから、より高い軌道へ移すとしている。 衛星の主な通信手段は光衛星間リンクで、同社の衛星通信サービス「Starlink」の衛星と接続する。