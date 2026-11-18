FC東京への加入が内定している法政大の小湊凌大がJリーグ公式会見に応じ、1年目の目標をJ1初ゴールに設定。ポジション転向や優勝争いする強豪チームへの加入への意気込みを明かした。

FC東京 へ加入が内定している 法政大学 4年のFW 小湊凌大 が、Jリーグ主催の加入内定会見に出席し、プロ1年目の目標としてJ1初ゴールを掲げた。小湊は会見で、対戦したい選手として昨季J1 MVPを受賞した日本代表GK 早川友基 の名を挙げている。

「Jリーグにはレベルの高いGKが多い。早川選手のような相手から得点を取れるような、高いクオリティを発揮できる選手になりたい」と抱負を語った。スカウトは小湊について「ストライカーとしての嗅覚だけでなく、ゲームの流れを読んで予測し、常に足を止めずにゴールに向かっていくところが強みだ」と評価している。

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練習生との距離感で早期内定決断

FC東京への加入内定が発表されたのは2025年1月で、大学2年生の終わりという早い段階での決断だった。その理由について小湊は、練習生と内定選手では選手やクラブとの距離に違いがあると感じたためだと明かした。

「練習生として行くとなかなかピッチ外のプライベートな話とかもしにくい。選手との関係性を築くところもそうだし、より自分のことを知ってもらうためにも早く決めるという決断をした」と説明している。この早期決断により、プロの環境やチームメイトとより早く絆を深めることができたという。

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負傷と出場機会不足で大学へ復帰

FC東京でのプロ生活は順調には進まなかった。2024年8月に途中出場でJ1デビューを飾ったが、その後は苦難が続いた。百年構想リーグ開幕前のFC東京へのキャンプ帯同時に肉離れを負い、3月上旬の復帰直後にも負傷して3年ぶりに復帰した関東大学リーグ1部の前期全試合を欠場した。

その間、Jリーグで出場機会を得る同期が漸増していった。神戸戦は土壇場で追いつかれる悔しい一戦となり、以降の2試合はベンチ入りするも出番は訪れなかった。J1でのベンチ入り翌日にU-21 Jリーグで出場することもあったが、その後はJ1でのメンバー入りがなく、法政大へ戻ることになった。

法政大での再出発と残留争い脱却

法政大への合流直後は総理大臣杯に臨み、2試合1得点で2回戦敗退となった。敗退直後、小湊はJクラブでの活動を優先させる方針に賛成した上で、自身はFC東京で出場機会を獲得できなかったことから大学に戻ることになった悔しさを吐露していた。「時間が経つにつれて『もっとこうできていたらな』みたいなものが湧き出てきた」と悔しさに苛まれていたという。

しかし、法政大でプレーを続ける中、様々な立場のチームメイトがいることを見て真摯に大学リーグの舞台に向き合えるようになった。小湊は「内定者のみんなは、プロで出られないからこっちにいるみたいな見られ方をチームメイトからもされていたと思う。ただ、ここでプレーできることは当たり前じゃないなと改めて考えさせられた」と振り返っている。

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優勝争うFC東京でJ1初ゴール狙う

一時残留争いに巻き込まれていた法政大は、小湊の3試合連続ゴールなどで浮上することに成功した。最後は5試合負けなしでリーグ戦を終え、1部の舞台を後輩に残しながら5位で全日本大学サッカー選手権(インカレ)の出場権を掴み取った。小湊は「個人の結果をもそうだけどチームが勝つことが一番。この組織にお世話になった者として残せるものはやっぱりそこだと思うので、本当にチームのために身を粉にして戦いたい」と意気込んでいる。

一方、FC東京は絶好調で14節を終えてリーグ最多得点と最小失点で首位に位置している。小湊がFC東京に練習参加していた2024年は7位で終えており、当時と正式加入する際ではチーム状況が大きく変わっている。小湊は「応援してくれている人には本当に申し訳ないけれど、こんなに強くなるとは思っていなかった」と告白しつつ、松橋監督に変わって全員が練習から高い意識で取り組んでいることを感じているようだ。

小湊にとってはもう一つの挑戦がある。これまでセンターフォワードとしてプレーしてきたが、FC東京ではサイドハーフを担当してきたという。「FWだったらもっと結果を残せていたのかなとか思うような時間とかもあったりした」と明かす中、本人は依然としてFWでプレーしたい気持ちが強い。2トップを採用するFC東京ではエースのFW長倉幹樹、好調のFW仲川輝人、百年構想リーグチーム最多得点のFWマルセロ・ヒアン、短時間の出場でゴール量産中のFWダニ・ゴメスの4枚看板がいる。

「(サイドハーフは)考えがあっての起用だと思っているけれど、自分はFWで勝負したいと思っている。FWとしての自分を必要してもらえるように頑張りたい」と力を込め、熾烈なポジション争いに割って入る考えだ。「自分に希望を見出してくれたFC東京さんには感謝しかないので、そういった方たちの想いも背負ってプレーしていきたい」とも語った小湊。2年時のFC東京加入内定という早めの決断についても後悔はないという。