FC東京はホームで2位の広島と2ー2で引き分け、クラブ記録となる15戦無敗を達成した。広島との勝ち点差は5のまま。松橋監督は1点を得たことにやや前向きな姿勢を見せつつ、次戦は必ず勝ち点3を取る必要性を強調した。前半15分に広島FW鮎川峻に先制を許し、11試合ぶりに失点。無失点記録は951分で途絶えた。しかし後半29分にFW長倉幹樹のボレー弾で追いつき、5分後にFW仲川輝人がオーバーヘッドシュートで逆転した。終盤にセットプレーから広島FWクシニイエンギに同点弾を許し、勝ち点3は逃した。松橋監督は最後の失点を振り返り「さすが広島さんだ」と相手をたたえつつ、優勝争いにおいて改善が必要な問題と位置づけた。

首位のＦＣ東京が２位の広島をホームに迎えた一戦は２―２で 引き分け た。 ＦＣ東京はクラブの無敗記録を更新する１５戦無敗を達成。 広島との勝ち点差は５のままにした。 松橋力蔵監督は「上位対決での勝ち点１なので少しポジティブに捉えられる部分もある」と前向きな姿勢を示しつつ「次は必ず勝ち点３を取って、しっかり勝ち点を積み上げる試合をしなくてはいけない」と語った。

前半１５分に広島ＦＷ鮎川峻に先制点を決められ、９月２日の清水戦以来１１試合ぶりに失点。 連続無失点の時間の記録は９５１分で途絶えた。 しかし、後半２９分にＦＷ長倉幹樹がクロスからボレー弾を決めると、５分後にはＦＷ仲川輝人が圧巻のオーバーヘッドシュートを沈め逆転。 記録が止まっても気落ちしなかったイレブンの姿に、指揮官も「非常に素晴らしかった。

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あとわずかだったが、勝ち点３に結びつけられるくらいまでしっかり盛り返せた」と評価した。 一方で、勝ち点３が遠のいた後半４４分の同点被弾には厳しい表情を浮かべた。 セットプレーの流れからＦＷクシニイエンギにゴールされた場面を振り返り「最後の失点は、さすが広島さんだな、と思った」と相手をたたえつつ「我々が本当に優勝していくとなれば、優勝争いに関わらないといけない月にこういった試合をすると難しくなる。 現時点で出た問題は自分たちのポイントになるような問題と捉えてすぐに改善を図りたい」と語った。