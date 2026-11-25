FC東京がJ1リーグ史上最長となる10試合連続無失点の新記録を樹立したことを記念し、トレーディングカードブランドのToppsが、歴史的記録をカード化した『J.L···

は11月21日に行われた明治安田J1リーグ第15節のセレッソ大阪戦で3－0と勝利。 これにより、2021年に名古屋グランパスが記録した9試合連続無失点を更新し、J1歴代単独最長となる10試合連続無失点を達成した。

無失点継続時間は937分に到達。 また、クラブタイ記録となる14試合無敗にも並んだ。 でのゴールは2019年10月19日のヴィッセル神戸戦以来、約7年ぶりとなり、復帰後初得点だった。 Toppsは、この得点後の瞬間もカード化している。

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橋本は自身のゴールについて「7年ぶりですか。 やばいですね。 散々周りからも『まだ決めてないんですか？ 』といじられてきたので、やっと決められました」とコメント。

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さらに「期待されていると思うので、もっとチームに貢献できるように頑張りたいと思っています。 ファン・サポーターのみなさんも相当喜んでくれていたと感じましたが、僕の方が喜んでいました（笑）」と振り返った。 『Topps NOW®』は、試合中の決定的な瞬間や歴史的な出来事をリアルタイムでカード化するToppsのオンラインブランド。 販売期間終了後に注文数のみを印刷・製造する受注生産方式を採用しており、シリアルナンバー入りのパラレルカードなどがランダムで封入される場合もある。

商品名は『FC TOKYO – 2026 J.League® Topps NOW® – Card 32, 33』。 販売期間は12月1日（火）までで、Topps公式オンラインストア限定で取り扱われる。 価格は1枚1,485円（税込）、5枚セット5,775円（税込）、10枚セット9,900円（税込）、20枚セット16,500円（税込）となっている。