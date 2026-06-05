FC東京の10番、東が13年半の軌跡に幕 「感謝しかない」とファンに別れ

FC東京に長年所属した東がクラブを退団することが発表された。ファンへの感謝のメッセージを述べ、14シーズンにわたる活躍を振り返る。

東はクラブを通じて「 FC東京 ファン・サポーターのみなさん。14年間サポートしていただき、そして応援していただき本当にありがとうございました！ みなさんの応援は、自分にとってまさに『You'll Never Walk Alone』そのものでした。

大好きなクラブで14シーズンもプレーできたこと、そしてこのクラブの歴史に携われたことは自分にとってかけがえのない思い出です！ 本当に感謝しかありません！ クラブに関わるすべてのみなさん、そしてファン・サポーターのみなさん、本当にありがとうございました。 このクラブの成功をこれからも心より願っています！

またどこかでお会いできることを楽しみにしてます！ 」とコメントした。 12年のロンドン五輪で10番を背負って準決勝進出に貢献すると、その翌年から完全移籍で東京へと加入した。 高い技術と献身的なプレーで、チームの主力として長きに渡って活躍。19年からは背番号10を背負い、主将としてチームをけん引した。 翌年のルヴァン杯では決勝で柏を破り、優勝カップを掲げた。

しかし、ここ数年はベンチを温める時間も多く、ケガもあって出場機会が激減していた。13年半過ごした愛着のあるユニホームを今大会限りで脱ぐが、クラブの功労者は現役続行を希望。 新天地を求め、東京の10番は旅立つことになった





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FC東京 東 退団 主将 ルヴァン杯

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