Jリーグは24日、2026年第11回理事会を実施し、理事会後に会見を実施した。 会見では、明治安田J3リーグを戦うFC大阪のホームスタジアムに関する件が報告···

の近藤祐輔代表取締役社長は「度重なるスタジアム確保の難航により、日程の確定ができないという事態を招き、皆様にご心配とご負担をおかけし、そのたびにお詫びを繰り返している現状を、私自身、本当に情けなく、申し訳なく感じております。

皆様からいただいている信頼や期待に、今の私たちは十分にお応えできていません。 だからこそ、今回のことを決して一過性の課題として終わらせることなく、クラブとして何を変えなければならないのか、何を実現しなければならないのかを改めて見つめ直し、一つひとつ行動に移してまいります。 失った信頼は、言葉だけで取り戻せるものではありません。 それでも、これからの行動と結果を通じて、もう一度皆様に信頼していただけるクラブになれるよう、私自身が先頭に立ち、全力で取り組んでまいります」と公式HP内で声明を発表していた。

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のファン・サポーター、ステークホルダーへの影響ももちろんありますけど、対戦相手のクラブ、関係者、ファン・サポーター、ステークホルダー、多くの皆さんに多大な影響があったことも事実です。 Jリーグとしては非常に重く受け止めていますので、この後のプロセスで対応していきたい」とコメントした。 への事情聴取や必要な調査を行い、その後、裁定倫理委員会に諮問する。 懲罰の有無や内容については、同委員会の答申を十分に尊重したうえで、チェアマンが決定する見通しだ。

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現時点で具体的な懲罰内容などは決まっておらず、今後の調査や検討を経て判断されることになる。 にはJ2クラブライセンスが交付されている。 明治安田J3リーグでは現在4位につけており、来シーズンのJ2昇格の可能性を十分に残しているが、仮にJ2クラブライセンスが不交付となった場合、J2昇格および昇格プレーオフへの出場資格を得ることはできない。 ただし、J2クラブライセンスが不交付となった場合でも、J3クラブライセンスが自動的に不交付となるわけではない。

J1・J2クラブライセンスとは審査機関が異なり、J3クラブライセンスについてはJリーグ理事会が交付の可否を審議することになる。 したがって、J2ライセンスの判定に加え、J3ライセンスが交付されるかどうかも今後の焦点となる。