FCバイエルン、ドルトムントと2-2で引き分け 負傷者相次ぎアトレティコ戦へ

FCバイエルンはブンデスリーガ上位対決でドルトムントと2-2で引き分け、負傷者が相次ぐ中で火曜日のアトレティコ・マドリー戦に臨む。チャンピオンズリーグのラウンド16へ直接進出するには勝利が必要で、暫定監督のアーロン・ダンクスは布陣の調整を迫られている。

FCバイエルン は、 ボルシア・ドルトムント との ブンデスリーガ の上位対決を2-2で引き分けた。複数の選手が負傷したうえ、次の相手は火曜日に待ち受ける欧州屈指の強豪 アトレティコ・マドリー だ。 チャンピオンズリーグ のラウンド16に直接進出するには、この一戦での勝利が欠かせない。

バイエルンはヴィキング・スタヴァンゲルとアーセナルとの2試合を引き分けており、勝ち点を積み重ねる必要に迫られている。これ以上ないほど過密で厳しい日程の中での試合となる。

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FCバイエルンの負傷者と攻撃陣の現状

試合前の選手事情は、特に攻撃陣で深刻だ。主力7人のうち4人は欠場が確実で、1人は出場が不透明な状況にある。

ルイス・ディアスは筋束断裂からの復帰が11月末になる見通しだ。ジャマル・ムシアラは筋線維断裂を抱えているが、今度の土曜日のFSVマインツ05戦で復帰するとみられている。

ドルトムント戦では、イスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリが前半のうちに交代を余儀なくされた。バイエルンは日曜日に、両選手の診断結果を発表している。

サイバリは右足首の脛腓靱帯を断裂し、約3カ月離脱する見込みだ。ニャブリは左太もも裏の筋肉を負傷し、離脱期間は1～2カ月になるとみられている。

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マイケル・オリーズも、ドルトムント戦で膝の問題を抱えて交代した。バイエルンはオリーズの状態について発表しておらず、アトレティコ戦に出場できるかは不透明だ。

ドルトムント戦は2-2の引き分けに終わり、負傷者を抱えた中で勝ち点を分け合う結果となった。

暫定監督アーロン・ダンクスの布陣と選択肢

攻撃陣の選手が欠ければ、バイエルンの4-2-3-1では攻撃の2枠が空く。暫定監督のアーロン・ダンクスは、そこに本職が守備的な選手を起用する可能性が高いとされている。

アルフォンソ・デイヴィスが左ウイングで先発し、ナサニエル・ブラウンかトム・ビショフがトップ下に入るかもしれない。どの選手も想定される役割に大きな違和感はないとみられる。

アトレティコ戦の先発メンバーは何とか形にできそうだが、その後の対応策は限られている。新たな負傷者が出た場合や、試合展開が変わった場合も同じだ。

ベンチには、先発次第でビショフかブラウンがおり、DFの伊藤洋輝、サシャ・ブイ、ヨナタン・ター、キム・ミンジェも控えている。若手のダビド・サントス・ダイバーとティム・ビンダーも、最近定期的にメンバー入りしている。

複数ポジションをこなせる選手層の強み

多くの選手が複数のポジションでプレーできることは、選手層が厳しい時期のバイエルンにとって救いとなる。マックス・エーベルら強化部門も、移籍方針が正しかったと感じられるだろう。

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コーチングスタッフも選手を日頃から異なるポジションで試しており、デイヴィス、ブラウン、ビショフにとって想定される役割は未知のものではない。

柔軟性の好例はコンラート・ライマーだ。ジョシュア・キミッヒとアレクサンダル・パヴロヴィッチが不在の中、最近は中盤の中央でプレーし、ドルトムント戦では右サイドバックで輝いた。左でもプレーできる。

GKヨナス・ウルビヒもドルトムント戦で負傷を抱えた。カーニー・チュクウェメカと衝突した後の様子について、エーベルは結婚式に向かう人のようには見えなかったと語った。

正GKのマヌエル・ノイアーは、アトレティコ戦での復帰に期待を寄せている。スタジアムを後にする際には、復帰を強く願っている旨を話したという。

冬の移籍市場とクラブの若手育成方針

負傷者が相次ぐ中、ドルトムント戦後には少人数のスカッドを巡る議論が起きた。冬の移籍市場で選手を獲得し、層を厚くすべきではないかという内容だ。

最高経営責任者のヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは、その問いを投げかけるには早すぎるとの考えを示した。エーベルも、今5人が半年間離脱するわけではないと付け加えた。

エーベルは縁起でもないことは言いたくなかったようで、念のためすぐに拳で額をたたいたという。

そもそも、クラブは生え抜きの若手に大きく飛躍する機会を与えるため、意図的に少人数のスカッドを選んだ。昨季はカールがその役割を担ったが、今度はビンダー、ダイバー・サントス、あるいはアッソモかもしれない。