■FANTASTICSコンプリートブック『PRISM』刊行記念取材会

幻冬舎とLDH JAPANがタッグを組み、毎月1冊、9ヶ月連続で刊行する大型企画「GL-9 ～FANTASTICS BOOKS～」。 そのラストを飾る9冊目は、FANTASTICSの軌跡と現在地、そしてその先に広がる可能性に迫る完全読本。

デビューからの歩みはもちろん、音楽性の変遷や幅広さがわかるディスコグラフィー、メンバーそれぞれの“今”をフォーカスした撮り下ろしビジュアル、メンバー同士だからこそ話せるシャッフルインタビュー、秘蔵オフショット、ライブツアーの舞台裏密着など、200ページを超える内容となっている。 取材会には、世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太のメンバー全員が登場。 本書のタイトルについて中島は「FANTASTICSは1人1人のキャラクターや色があるグループだなと思っていて。

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書籍では1人1人が集まった時により1つのプリズムとして輝くグループだなと思ってもらえるようなものにしたかった」とコメント。 八木は本作の見どころについて「この1冊を見ただけでFANTASTICSの軌跡が分かると思います。 特に僕は、メンバーが他己紹介しているコーナーはこの1冊にしかないので、僕自身も見るのがすごく楽しみでした。 かっこよく撮っていただいた写真と共に、満足できるようなページだなと思います」とアピールした。

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FANTASTICSはデビューから8年。 今年を振り返ると中島は「『PRISM』というタイトルのように、いろんな活動が全部輝いた1年だったなと思います。 それぞれの活動をそれぞれが盛り上げたりとか、見に行ったりもしました。 いろんな場所でFANTASTICSという名前で弾けることができた1年になったなと思います」と充実の1年だったと話す。

世界は「本当にいつどんな時も応援していただいてありがとうございます」とファンへ感謝。 続けて「2020年にはコロナでアリーナツアーが中止になったりとか、ほかのことでもいろいろご心配をおかけしたこともたくさんあったと思うんですけど、そんな中でもついてきてくれて、ライブで盛り上がってくださったりするのを見て、僕らが一番元気をもらってるのかなと思います。8年経ちましたけど、ここから9年、10年に向けて、この9年は僕らの大切な数字でもあるし、10年はすごく節目の年にもなると思うので、ここから2年、皆さんと一緒に頑張っていきたいなと思っております」と未来への展望を語った。