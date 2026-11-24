FANTASTICSが24日、東京ドリームパーク3階アトリウムに設置された「ファンタスティックPARKツリー」の点灯式を行った。世界（35）、佐藤大樹（31）… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「ファンタスティックPARKツリー」 点灯式 に臨んだテレビ朝日の宮本夢羅アナウンサー（左端）と、 FANTASTICS の前列左から佐藤大樹、八木勇征、中島颯太、世界、後列左から2人目から木村慧人、瀬口黎弥、堀夏喜、澤本夏輝 FANTASTICS が24日、東京ドリームパーク3階アトリウムに設置された「ファンタスティックPARKツリー」の 点灯式 を行った。

世界（35）、佐藤大樹（31）、澤本夏輝（32）、瀬口黎弥（30）、堀夏喜（29）、木村慧人（27）、八木勇征（29）、中島颯太（27）が参加。12月31日まで飾られる、高さ4メートル超のツリーの電飾が点灯すると、8人は大盛り上がりとなった。 ツリーには、それぞれが願いを書いた「ウィッシュカード」を飾り付けた。 どんな願いごとを書いたか問われた八木は「僕たちがFANTARO（ファン）たちに、たくさんのプレゼントを贈るよ」と言って、なぜか歌手でタレントのDAIGOをまねて「ウィッシュ」ポーズ。 これにはメンバーから「どういうこと？

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」や「願いなの？ 」「ニュアンスが違う」「趣旨が違う」と総ツッコミ。 中には「ウィッシュさん違い。 いや、ウィシュさんじゃねえや。

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DAIGOさんじゃなくて、ウィッシュに敬意を払っちゃった」とボケ交じりのツッコミまで飛び出す混乱を招き、爆笑をさらっていた。