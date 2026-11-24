ダンス＆ボーカルグループFANTASTICSの成員である世界が、東京ドリームパークで開催されたツリー点灯式イベントに出席。今年の漢字として「独」を挙げ、12月10日より開催されるWish Neon Parkでの展示について説明を行った。

ダンス＆ボーカルグループ FANTASTICS のメンバーである世界が、11月24日に 東京ドリームパーク で行われた『 ファンタスティックPARK ツリー』点灯式イベントの記者会見に出席した。この日は同グループが出演するテレビ朝日の番組に関連する展示の紹介や、クリスマスを記念したツリーの点灯が行われ、世界は今年を象徴する漢字として「独」を選んだことを明らかにした。

東京ドリームパークでの展示とツリー点灯

東京ドリームパークでは12月10日から、テレビ朝日の人気番組出演者が手書きした「Wish」をネオンアートとして展示する「Wish Neon Park」が開催される予定である。『ファンタスティックPARK』（毎週火曜深夜1時2分から1時20分）のプロジェクトとしても参加しており、FANTASTICSのメンバーが一文字ずつ漢字を書いた作品が展示される。

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会見当日は、東京ドリームパークが開業後初めて迎えるクリスマスを記念し、FANTASTICSとのコラボレーションによる約3メートルのツリーの点灯式が行われた。世界は記者会見の場で、紙粘土で制作したオリジナルキャラクター「深海くん」も披露した。

世界が選ぶ今年の漢字と一年の総括

世界は今年を表す漢字として「独」を挙げた。この一年を振り返り、世界は「いろいろありましたし。パイセンが独立したりとかもありましたし、会社的にもいろんなことを…」と当時の状況を回想した。周囲や環境に変化があったことを認めつつ、自身の立場やグループ内の dynamics について言及した。

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世界は「僕もLDHに長くいるので、いろんなことを考えるきっかけになりましたね」と述べ、長年所属する事務所であるLDHにおける変化や、先輩メンバーの独立などが自身の考え方に影響を与えたことを語った。この一年で経験した様々な出来事が、今後をどう生きるかという視点を持つ機会になったと説明している。

オリジナルキャラクター「深海くん」の紹介

展示されたキャラクター「深海くん」は、紙粘土という素材で作られたオリジナル作品である。世界は深海生まれの生き物で、たまたま陸地に上がってきたという設定で、世界観を込めて紹介した。クリスマスに誕生した深海の生き物というキャラクター性は、東京ドリームパークの展示やツリーとの親和性を高める要素となっている。

今後の展開と展示への期待

『ファンタスティックPARK』の展示は12月10日から開始され、FANTASTICSのメンバーが書いた漢字一文字ずつがアート作品として公众に公開される。テレビ朝日の番組との連動により、番組ファンだけでなく、一般の訪問者にもこれらの作品が触れる機会が提供される。世界が「独」という漢字に込めた意味合いと、東京ドリームパークでの展示を通じて、彼の今年一年の軌跡を知ることができる。