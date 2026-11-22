LDH JAPANと幻冬舎が共同で刊行する「GL-9 ～FANTASTICS BOOK～」の9冊目が発売され、FANTASTICSメンバー全員が集まって本書の内容や魅力について語る記者会見が開かれた。

LDH JAPAN に所属する男性アイドルグループ FANTASTICS が、出版社である 幻冬舎 との共同企画により刊行される大型読本シリーズ「 GL-9 ～ FANTASTICS BOOK～」の最終作が、このたび遂に姿を現した。このプロジェクトは、毎月1冊を9ヶ月にわたって連続で発売する大規模なキャンペーンとして展開されており、9冊目に相当する本作がその締めくくりとして世に出された。対象となるグループは FANTASTICS であり、彼らのデビューからの歩み、現在の状態、そして将来への可能性を掘り下げる内容となっている。

全メンバーが揃って登場した取材会見では、本作が単なる写真集ではなく、ファンにとって非常に価値のある完全読本であることを強調した。本書の厚みは200ページを超えており、単なる記録にとどまらず、メンバーそれぞれの現在の姿やグループの音楽性の変化を多角的に捉えようとする意欲的な構成が特徴だ。これにより、読み手に対してFANTASTICSというグループの全体像を深く理解できる機会を提供している。

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200ページ超の収録内容と独自企画

本書に収められている素材は多岐にわたり、メンバーそれぞれが現在の姿を捉え込んだ撮り下ろしのビジュアル写真が含まれている。これはメンバー同士だからこそ語れる「シャッフルインタビュー」と呼ばれる企画もあり、一人ひとりが他のメンバーについて自由に感想やエピソードを記す形式をとっている。さらに、グループの音楽的遍歴を示すディスコグラフィーや、ライブツアーの舞台裏を密着取材した裏話、そして普段見られない秘蔵のオフショット写真などが組み合わさっている。

こうした構成は、デビュー当初から現在に至るまでの軌跡を時系列かつ断片的な視点から再構築する役割を果たしている。特に「シャッフルインタビュー」は本書固有のコンテンツであり、他の出版物では決して見ることのできない貴重な記録となっている。これにより、メンバー間の関係性や互いへの思い、そしてグループ内部での立場や変化を浮き彫りにする役割を果たしている。

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八木勇征が語る本書の見どころ

取材会には、リーダー格でもある八木勇征に加え、世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、中島颯太の全メンバーが顔を揃えた。八木勇征は本書について、「この1冊を見ただけでFANTASTICSの軌跡が分かる」と断言し、その充実ぶりをアピールした。特に彼自身も楽しみにしていた要素として、「メンバーが他己紹介しているコーナーはこの1冊にしかない」と指摘し、自分自身もその内容を読み返すのが楽しみだと明かした。かっこよく撮影された写真と共に、満足感のあるページ構成になっていると评价した。

八木勇征の発言は、本書が単なる宣伝用パンフレットを超えて、グループの歴史を凝縮したアーカイブとしての側面を持っていることを示している。ファンにとって、メンバー一人ひとりの視点から見たグループ像を知ることは、一般的なインタビューやテレビ番組では得難い経験となる。このように、視覚的な美しさと文章内容の深さを両立させることで、長年のファンだけでなく、これから知り始める層にも強くアピールできる設計となっている。

シャッフルインタビューで明かされた本音

メンバー同士が互いに書いたコメントから、印象的なエピソードが続々と明かされた。澤本夏輝は、八木勇征からの指摘について触れ、八木が「最近は叱ってもらえていないから叱ってほしい」「寂しい」といった言葉を残していたことを伝えた。澤本は、八木がこれまでにずっと努力し続けてきたことを認めつつ、それ以上叱るべき点はないかもしれないとしつつも、ここで改めて言及しておく価値があるとした。これはメンバー間の信頼関係と、互いを高め合おうとする姿勢の表れとも取れる。

また、佐藤大樹は、瀬口黎弥からのメッセージについて「もっと自分のことだけを考えて前に突き進んでほしい」と書かれていたことを明かした。これはまるで母親のような温かい叱咤激励であり、直接口では伝えられない思いが、このシャッフルインタビューという形式を通じて初めて知れたことに喜びを示した。佐藤は、メンバーに自分のことをそう思ってくれていると知って心強かったと語っている。

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木村慧人も、堀夏喜からの言葉について具体的な内容を挙げた。「目の前のことを丁寧に取り組んで、どんどん道を切り開いていく」という言葉に、大きな喜びを感じたという。木村は、自分が無意識のうちに全力で努力していることを、メンバーから正しく評価され、言葉として受け止めてもらったことに、心からの笑顔で応じている。これらは、グループ内での互いの存在感や、日常の努力が誰かに届いているという実感が、メンバーにとってどのような意味を持っているかを如実に示している。

読者への影響と今後の展開

この完全読本の刊行は、FANTASTICSのファンにとっては、グループの過去と現在を総括する貴重な資料となる。また、シャッフルインタビューといった独自性の高いコンテンツは、他のメディアでは得られない新しい発見を提供する。これにより、メンバー一人ひとりの個性と、グループ全体としての一体感が同時に理解できるようになる。読者は、200ページを超える膨大な情報量を吸収する過程で、FANTASTICSというバンドやアイドルグループの深層に迫る体験ができるだろう。

さらに、この大型企画が9冊目をもって一区切りを迎えることは、ファンにとって一つの節目となる。LDH JAPANと幻冬舎によるこの提携は、エンターテインメントと出版という異業種合作の成功例としても注目される。メンバー全員が揃ってその価値を認める本書は、単なる商品として終わらず、コレクションとしての側面も強く持つ可能性がある。今後のFANTASTICSの活動においても、この読本が一つの基準や記録として残ることは間違いない。