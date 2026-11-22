FANTASTICSのメンバー全員が登場し、3月から9カ月連続で刊行してきた書籍シリーズの最終刊「PRISM」をアピールした。デビューからの歩みや音楽性の変遷を記した完全読本で、他己紹介やシャッフルインタビューなどが掲載されている。

ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ 全員でコンプリートブック「ＰＲＩＳＭ」をアピール 八木勇征 「感動できる一冊」会場には世界、堀夏喜、木村慧人らメンバー全員が登場。 今年３月から毎月一冊を９カ月連続で刊行してきた「ＧＬ-９～ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ ＢＯＯＫＳ～」の最終刊９冊目の今作はデビューからの歩み、音楽性の変遷が記された完全読本。

タイトル「ＰＲＩＳＭ」にこめられた思いについて中島颯太は「一人一人のキャラクターとか色があるグループなので、個性がより輝くという意味で『ＰＲＩＳＭ』という名前にしました」と明かした。 八木勇征は、メンバー同士が互いを紹介する他己紹介コーナーがお気に入りといい「他己紹介しているのはこの一冊でしかないし、格好良く撮っていただいた写真とともに満足していただけるのではと思います。 感動できる一冊だと思います」とアピールした。

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メンバー同士のシャッフルインタビューが掲載され、佐藤大樹は「（瀬口）黎弥君が書いてくれたんですけど、『大樹君はもっと自分のことだけを考えて、前に突き進んでほしいです』ってお母さんみたいなことを書いていて、そんなふうに思ってくれたんだって、シャッフルインタビューを通して知れた」と笑った。