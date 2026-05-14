FAINDY株式会社：Data Engineering Summit 2026スポンサー募集開始・2025年イベント盛況終了

FAINDY株式会社が開催する"Data Engineering Summit 2026"におけるスポンサー募集を開始したことを発表する。また、2025年におけるonline開催イベントの様子を報告している。

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下"当社")は、2026年10月9日（金）開催の" Data Engineering Summit 2026"における スポンサー募集 を開始したことを発表いたします。

AIが業務やプロダクトの前提となった今、問われるのは活用方法そのものではありません。 AIネイティブな環境の中で、膨大な非構造化データをいかに取り扱い、意味づけし、どこまでAI-readyな状態へと整備できるのか。 その設計思想と実装力が競争力を左右します。 2025年11月にオンライン開催した"Data Engineering Summit"では、申込者1,242名を記録し、盛況のうちに閉幕しました。

来場者の属性を見ると、従業員数500名以上の企業が全体の50％以上を占めており、スタートアップ・ベンチャーだけでなく幅広い層の方にご参加いただきました。 その結果、生成AI時代におけるデータ基盤・データ利活用を推進する大手企業の実務エンジニアおよび意思決定層との具体的な議論・商談機会が創出され、"導入・活用に直結する高解像度な接点"として高い評価をいただきました。

現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス"Findy",ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス"Findy Freelance",経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS"Findy Team+（チームプラス）",開発ツールのレビューサイト"Findy Tools",及びテックカンファレンスのプラットフォーム"Findy Conference"の5つのサービスを提供しています。 サービスの累計会員登録数は約26万人、国内外のスタートアップ企業から大企業までの4,000社にお使いいただいております。





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Data Engineering Summit スポンサー募集 FAINDY株式会社 AIネイティブな環境 膨大なデータ AI-Readyな状態

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