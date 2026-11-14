FAA機器故障で全米空港着陸管制停止、ダフィー長官が老朽化批判

連邦航空局のシステム障害により全米空港への離陸が停止。ダフィー運輸長官は管制システムの老朽化を強く批判し、500億ドルの刷新資金を議会に要求した。

米国連邦航空局（ FAA ）は2026年11月13日、設備の障害により米国内のすべての空港に対して航空機の出発禁止（グラウンド・ストップ）を指令したと発表した。

この措置により、米国の空港への着陸を目的とするすべての航空機の離陸は禁止されている。ただし、すでに飛行中の航空機については着陸が許可されるため、飛行機は目的地に到着可能である。

Also read FAA全米航空運航停止：通信障害による安全確保策の徹底

今回の事態はFAAの通信機器や管制システムに関連する技術的な障害が原因で発生した。この結果、旅客や貨物の輸送に多大な遅延が生じる事態となった。

ダフィー長官が管制システム老朽化を批判

ダフィー運輸長官は会見を行い、現在の交通管制システムについて「老朽化したレガシーシステム」と強く非難した。

長官は、報道陣が使用する光ファイバーによる高速通信ネットワークと比較して、FAAは同等の現代化された通信インフラを具備していない現状を強調した。

Advertisement

この批判は、現在のシステムがもたらす脆弱性と、更新の必要性を世間に認識させるための明確なメッセージであった。

BNATCSへの資金提供を500億ドルに増額

ダフィー運輸長官は、航空管制システムの刷新計画であるBNATCS（Next Generation Air Transportation System）への資金提供を強く求めた。

これに応じて、連邦議会に対する請求額は500億ドル（約7兆9900億円）に引き上げられた。

これは、米国航空輸送の安全性と効率性を確保するために必要な大規模な財政投入を示すものであり、長期的なインフラ改善の決意を表明するものとなった。

旅客への影響と今後の対応

グラウンド・ストップ指令が出されたことにより、多くの旅行者が空港で長時間の待機を余儀なくされている。

Advertisement

各航空会社は遅延便の運行調整に追われ、空港内の混雑が深刻化している。乗客は今後のフライト状況について継続的な情報収集が必要となる。

FAAは技術的な復旧作業を進めており、指令解除のタイミングが注目されている。早期の回復が望まれる。

インフラ老朽化と予算要求の背景

今回の事故は、米国の航空管制システムが直面している構造的な問題を浮き彫りにした。

ダフィー長官は、技術的更新が遅れていることによるリスクの高まりを指摘し、議会の迅速な対応を求めている。

500億ドルという巨額の請求額は、単なる修理費用ではなく、次世代のシステムへ移行するための包括的な投資を意味している。

業界関係者は、BNATCSの実現によるセキュリティ向上と運行効率の改善を期待している。今後の議会審議次第で、米国航空界の未来が決まる重要な局面となっている。