FAA全米航空運航停止：通信障害による安全確保策の徹底

米連邦航空局（FAA）は通信機器の故障を理由に全米での航空機運航を停止。5000便以上が欠航し、旅客に多大な影響。マイクロソフト障害との関連性は否定。

米 連邦航空局 （ FAA ）は米東部時間13日午後4時ごろ、日本時間14日午前6時ごろ、 通信障害 による安全上の懸念を理由に全米での航空機運航を「別途通知するまで」停止すると発表した。この措置により、航空各社は機内と機外の通信網をつないで中継や制御を行うネットワーク・ルーターの問題を解決するまで飛行を中止することになった。

航空会社関係者によれば、FAAは各社に対し、原因が特定のネットワーク機器にあると説明した。航空追跡サイト「フライトアウェア」およびデータ分析会社「シリウム」の報告によると、13日午後8時までに米国発着便の5000便以上が欠航している。また14日も、すでに700便ほどの欠航が決まっている。

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サイバー攻撃疑惑とマイクロソフト障害の否定

国土安全保障省のマリン長官はホワイトハウスで記者会見し、現時点で通信障害の背後に国家安全保障上の脅威があると疑う理由はないと述べた。その上でサイバー攻撃を含むいかなる原因も排除しない姿勢を示した。

マイクロソフトの大規模障害との関連については明確な否定を行った。マリン長官は、米東部時間の12日正午ごろから発生した同社の問題とFAAの決定を結びつける理由は全くなく、これらは別々の問題だと語った。

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AI企業SMARTとASIの声明発表

今週から正式導入されたSMARTシステムが議論の的になっている。このシステムは天候や管制スタッフの状況に応じて飛行経路を調整する機能を持っている。開発元の新興AI企業ASIは、X（旧ツイッター）への投稿で、SMARTや同社製品が運航停止の原因ではないと主張した。

ASIの声明は、技術的な欠陥ではなく単なる通信機器の不具合だった可能性を示唆している。FAAは外部からの干渉やハッキングを完全に否定していないため、企業側の説明と政府の見解の整合性が注目される。

アラスカおよびハワイでの運航継続

今回の運航停止措置は、米本土から離れたアラスカ、ハワイ両州では対象外とされた。アラスカ航空とハワイアン航空の発表によると、アラスカ州内や近隣の島を結ぶ便、米西海岸からハワイへ向かう便、そしてホノルル発の国際便は離陸が認められている。

この特例措置により、離島部や遠距離国際線を利用する乗客は比較的影響を避けることができた。しかし、本土主要空港の利用者は長期間の delays に直面しており、帰省や出張計画への影響が深刻である。

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今後見込まれる影響と対応策の進展

FAAは通信障害の根本原因の特定と修復を進めている。ネットワーク・ルーターの問題が完全に解消されないと、運航再開はできない。旅客は航空会社からの個別通知を待たずとも、最新のフライト状況を確認する必要がある。

再発防止策として、FAAは通信システムの冗長性やバックアップ体制の見直しを指示する可能性がある。この出来事は、航空業界がデジタル技術に依存する現代における、単一障害点（SPOF）のリスクを浮き彫りにした。

関係当局は、通信インフラの安定化と同時に、旅客への適切な情報提供と補償策の実施を求めている。全米規模の混乱が収束するまで、航空業界の動向は継続的に監視されるべき状況である。