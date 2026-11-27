国内フリーエージェント（FA）権を行使したオリックス・中川圭太内野手（30）が、阪神への移籍を決断したことが27日

国内フリーエージェント（FA）権を行使したオリックス・中川圭太内野手（30）が、阪神への移籍を決断したことが27日、分かった。 関係者によると全力慰留に努めてきたオリックス側に断りの連絡が入ったことが判明。

唯一、獲得に乗り出していた阪神は4年10億円規模の大型条件を提示して交渉を続けていた。28日にも発表される。 中川が下した決断は、他球団での挑戦だった。 宣言残留を認め、複数年契約と年俸アップを提示して全力慰留を続けてきたオリックスにこの日の夜に断りの連絡が入った。 他球団で唯一、正式に獲得オファーを提示していた阪神への移籍が決まった。

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「ドラフト7位でプロ野球の世界に入った時は、自分がFA権を取るまでの選手になれると思っていませんでした。 選手生活を終えた後の自分を想像した時に、後悔のない決断をしたいと思い、FA権を行使することに至りました。 じっくりと考えたいと思います」 5日にFA権の行使を表明した際、球団を通じて偽らざる心境を明かしていた。 中嶋聡前監督から“無敵の中川”と称された勝負強い打撃で、21年からのリーグ3連覇に主力として貢献。