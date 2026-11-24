2027年、F1の風景はどう変わる？ 注目は鈴鹿でも導入されるスプリントフォーマットの拡大だ。

そのひとつがパワーユニットの出力配分に関するものだ。2026年に導入された内燃エンジンと電気モーターの出力比率53:47という規定を見直す形で、内燃機関の比率が58:42へと引き上げられることになった。

これは2年にわたる段階的な改定の一環であり、2028年には60:40へと修正される。 総距離も現在の305kmから290kmへと短縮される（モナコGPはもともと例外的に260km）。 サーキットによって異なるが、各レースが2、3周程度減る計算だ。 これはパワーユニットの内燃エンジン依存度が高まったことで、より多くの燃料が必要になると懸念されたために執られた措置だと考えられる。

Also read タヌキのポンが神社復興へ、配達と絵文字コミュニケーションが特徴の新作ゲーム

また、雨天などでレースが中断した場合も含め、レース開始から終了までの時間を3時間以内とする従来の制限を撤廃することが合意されている。 一方、レースの終了時刻には新たな上限が設けられ、実際の走行時間については従来通り2時間の上限が維持される。 加えて、ポルトガルとトルコのカレンダー復帰がある。 どちらの国も、2021年を最後にグランプリ開催が途絶えていた。

Advertisement

ポルトガルは2028年までの契約で、アルガルベ・インターナショナル・サーキットにて6月18〜20日の日程で2027年グランプリを開催。 トルコGPはイスタンブール・パークにて10月1〜3日に開催される。 こちらは2031年までの5年契約となっている（※FIAによるサーキット公認が条件）。