インディー開発Freshly Baked GamesのRPG『Queen's Domain』が販売本数30万本を突破。Steamで「圧倒的に好評」の評価を受け、発売から約1ヶ月で記録的な成功を収めた。

パブリッシャーの Future Friends Games は、11月23日にインディー開発スタジオ Freshly Baked Games の一人称視点RPG『 Queen's Domain 』の販売本数が累計30万本を突破したと発表した。本作はPC（ Steam ）およびPS5、XBOX Series X|S、そして Nintendo Switch 2 のマルチプラットフォームで提供されており、ゲーム内インターフェースやテキストの日本語表示にも完全に対応している。

リリースから僅か1か月足らずという短期間でこの記録を達成した背景には、Steamストアページで獲得した「圧倒的に好評」という評価ステータスの存在が大きい。海外メディアを中心としたレビュー記事でも高評価が相次ぎ、広大な舞台での探索要素や、スキル成長による多彩なキャラクタービルドの自由度が、幅広いゲーマーの支持を集める要因となっている。

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レトログラフィックの迷宮探索と戦闘システム

『Queen's Domain』は10月31日にリリースされたレトロ風グラフィックの世界を探索するファンタジーアクションRPGである。舞台となるのは広大な遺構が点在する「ニアシード島」であり、プレイヤーは消息を絶った父王を探す国の王子として物語を進行させる。訪れた島は、いびつな怪物やアンデッドがはびこる迷宮となっており、さらには古の女王が目覚めようとしているという危うい状況が設定されている。

『キングスフィールド』シリーズや『The Elder Scrolls III: Morrowind』などから影響を受けた本作には、森や地下遺跡など複雑に入り組んだ多様なエリアが存在する。隠し通路や扉が各所に配置されているものの、明確なクエストマーカーや目印は用意されていない。プレイヤーは自身のひらめきや試行錯誤を通じて、永続的な強化アイテムや貴重な装備品が眠る場所を見つける必要がある。

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戦闘システムにおいては、初期段階から回避やパリィ（攻撃を弾く行為）などのコンボ操作は組み込まれていない。基本的な玩法は、敵との間合いを慎重に測りながら攻撃に使うスタミナを管理し、多様な武器を使って敵の弱点を突いていくスタンス重視のアプローチとなる。倒した敵はセーブ地点で休むことで復活するため、レベル上げやドロップアイテムの収集を効率的に行うことが可能だ。

開発体制とSteamにおける好調な動向

開発を手がけるFreshly Baked Gamesはアメリカを拠点とする2人体制のインディースタジオであり、Eric氏とBradley氏によって構成されている。2021年に同スタジオを設立した後、本作『Queen's Domain』の開発は2023年半ばにスタートした。この小規模チームによる作品ながら、2026年9月に公開されたデモ版ではSteamユーザーレビューにて「非常に好評」ステータスを獲得するなど、初期段階から高い注目を集めていた。

発売直前の10月30日には、Steamのウィッシュリスト登録数が過去最高の記録を更新するなど、事前の反響も極めて大きかった。ゲームの同時接続者数もピーク時には1万人を突破しており、現在でもコンスタントに5千人以上がプレイし続けている状態が続いている。これは発売から5日後の11月5日に10万本の販売を報告した際の勢いが、そのまま継続していることを示している。

レトロ感を残した現代のQoL向上要素

レトロな見た目でありながら、本作の魅力の一つとして現代のゲーム標準であるQoL（快適さ）調整がUI面を含めて各所に施されている点が挙げられる。モンスターの情報やドロップアイテムの詳細はゲーム内の図鑑で確認できるほか、ダッシュといった高速移動機能が解禁されるなど、プレイヤーの移動効率を高める工夫が見られる。

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このような設計により、分かりやすいナビゲーションに頼らずとも、探求心を楽しみつつ快適にプレイできるようバランスが取られている。Nintendo Switch 2への対応を含め、複数のプラットフォームで日本語表示が可能であるため、日本語圏のプレイヤーも違和感なくこの重厚な探索体験に没入することが可能となっている。