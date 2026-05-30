Forza Horizon 6は自由度の高さが魅力 車に興味なくても楽しめるオープンワールド

Forza Horizon 6は、日本を舞台にしたオープンワールドで的自由にドライブを楽しめるレースゲーム。車やレースに詳しくない人でも、豊富なカスタマイズやリワインド機能などのアシストにより気軽にプレイ可能。巨大ロボットとのバトルなどハチャメチャな要素もあり、初心者から上級者まで幅広く楽しめるゲームバランスが特徴。Xbox Game Passのクラウドゲーム対応で、古いPCでも月額1550円で快適に遊べる。

今週は Forza Horizon 6 についてお届けします。 日本を舞台にした オープンワールド を車で駆け回る内容に興味を引かれましたが、実は車やレース ゲーム にそれほど興味があるわけではありませんでした。

しかし、本作にはすっかりハマってしまいました。 夢中にさせたのは、その自由度の高さです。 オープンワールドを好き勝手にドライブでき、レースに参加するのも自由、豊富な車種から好きな車を選びカスタマイズするのも自由自在。 マイカーを好きにデザインして痛車を作ることもできれば、オリジナルのレースコースまで作成できます。

このゲームは、ドライブシミュレーションゲームとして考えうる様々なことを楽しむ自由度の高さがありました。 運転中に転倒したり、車をぶつけて物を壊したりしてもペナルティはなく、車自体も事故っても壊れて走れなくなることはありません。 どんなにやんちゃな運転をしてもおとがめなし。 レースゲーム初心者にとってはありがたいシステムです。

レース自体はかなり難しいのですが、難易度を変更したり、操作のカスタマイズで様々なアシスト機能を設定できます。 何よりレース中に時間を巻き戻して都度やり直しができる「リワインド」機能が優秀です。 これらのシステムを駆使することで、初心者でもレースを戦い抜くことができます。 車の購入に必要なポイントも無理なくある程度入手できるゲームバランスなので、やりたくないクエストに無理に挑戦する必要はありません。

全体的に、ライトに遊びたい層への配慮が行き届いているように感じます。 一方で、ゲーム内には巨大ロボットとレースでバトルするといったハチャメチャな展開もあり、とにかくフリーダムな世界観とゲームシステムです。 日本の風景の再現度の高さも期待通りで、そのおかげでゲームにのめり込んでしまいました。 ガッツリやり込むこともできればライトに遊ぶこともできるForza Horizon 6の懐の深さは、車に興味ない人を含め様々な人に体験してほしいです。

そして前回取り上げたXbox Game Passのクラウドゲーム。 古めのPCでも月額1550円で本作を快適に遊べます





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