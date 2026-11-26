Forza Horizon 6において日本が舞台となり痛車文化が注目される中、中国公式アカウントの不適切コンテンツ規制声明が批判を浴びた。Playground Gamesはルールの明確化や異議申し立ての改善など、ユーザーコミュニティとの対話を通じたモデレーションの進化を表明している。

『 Forza Horizon 6 』は、オープンワールド・ドライビングゲーム『Forza Horizon』シリーズの最新作だ。 対応プラットフォームはPC（Steam/Microsoft Store）/XBOX Series X|Sで、XBOX/PC Game Pass向けにも展開。

PS5向けには2027年1月に発売予定となっている。 世界各地を舞台としてきた同シリーズにて、『Forza Horizon 6』ではついに日本が舞台に。 東京の繁華街や田舎、峠道から雪山まで、さまざまなロケーションでのドライブやレースを楽しめる。 そして『Forza Horizon』シリーズでは、ペイント機能を用いて車体のデザインをカスタマイズすることができ、なかでもアニメ絵のキャラクターなどを描いた、いわゆる痛車が人気のカテゴリとなってきた。

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特に本作では痛車文化の発祥の地である日本が舞台になっていることもあり、痛車の共有が活発におこなわれていた。 さらに先月には、中国公式アカウントが別の声明を発表した。 そこでは、過去1か月に制作されたユーザー生成コンテンツのうち、通報を受けたのは約0.1％であり、処分に繋がった通報はそのうちさらに3％であると説明された。 また、警告を経て段階的に利用停止になることや、デザインの審査にはAIが用いられておらず人力での審査がおこなわれていることを説明。