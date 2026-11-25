フォーティネットは、Microsoft Ignite 2026において、規制対象組織が自社で管理するインフラストラクチャ上でネットワークポリシーを適用する方法を実演。

組織は、AIモデルがどこで実行されるか、誰が基盤となるインフラストラクチャを管理しているか、システムがどのようなアクションを実行できるか、そして運用条件が変化したときに重要なプロセスがどのように継続されるかを理解する必要があります。

Azure Localは、切断された運用のサポートを含む、お客様が管理する環境にMicrosoftクラウド機能を提供するハイブリッドインフラストラクチャソリューションです。 MicrosoftのSovereign Private Cloudを使用してミッションクリティカルなアプリケーションをローカルで実行している組織は、その環境にフォーティネットの仮想次世代ファイアウォールであるFortiGate VMも展開できます。

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FortiGate VMは、レイヤー4~7のトラフィックを検査し、潜在的な脅威のブロックを支援し、ネットワークセグメンテーションをサポートできます。 環境に出入りするトラフィックだけでなく、環境内を横方向に移動するトラフィックの保護を組織に支援できます。 パートナーシップが主権と準拠規格の目標をどのようにサポートするか 金融、防衛、医療、政府機関の組織は、データの移動、ワークロードの分離、パブリッククラウドから独立して動作できるサービスに関する特定の要件を満たす必要があることがよくあります。

Azure Local上のFortiGate VMは、組織が3つの領域における要件への対応を支援するために使用できる機能を提供します。 Azure Local上のFortiGateは、組織が機密性の高いワークロード間の通信を制限するためのセグメンテーションポリシーを実施するのに役立ちます。 セキュリティチームは、トラフィックをインスペクションし、ネットワーク境界を越えた接続を制限し、調査や準拠規格レビューのためにアクティビティをログに記録できます。

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例えば、医療機関は、患者データを処理するシステムに接続するアプリケーションを設定し、許可する接続をログに記録することができます。 Microsoftは、将来のAzure Local機能としてマルチテナンシーを発表しています。 利用可能になれば、異なる事業部門、機関、またはお客様にサービスを提供する組織は、FortiGate VMを使用して、各テナントの定義された境界でネットワークポリシーを実施できます。 このシナリオは現在利用できません。

運用の独立性とは、切断された運用やネットワークの中断時にも重要なシステムが稼働し続けることを意味します。 上記で説明したAzure Local検証とは別に、サポートされている切断されたデプロイメントでは、FortiGate VMはローカルに設定されたポリシーを引き続き実施し、ローカルワークロード間のトラフィックをインスペクションできます。 として機能し、アンチウイルスおよび侵入防止システムの更新、ならびにWebおよびEメールフィルタリングの評価と検索を提供します。

これにより、管理されたFortiGateデバイスは、グローバルな脅威調査に裏付けられたサービスのローカルソースを得ることができます。 完全にエアギャップされた環境では、管理者はサポートされている更新パッケージを手動でインポートできます。 接続が許可されている場合、FortiManagerはこれらの更新をFortiGuard Distribution Networkと同期できます。 FortiGate VMは、Azure Localおよび接続されたパブリックAzure環境にデプロイされます。

Azure Local上では、FortiGate VMは2つのレイヤー3ネットワークドメイン間のトラフィックをインスペクションできます。 Azure Arcにより、組織はAzure Local環境の外部からサポートされているリソースを管理できます。 Azure LocalとAzure間の接続により、組織は両方の環境にアプリケーションをデプロイでき、各環境のFortiGate VMは、組織がプライベートデータセンターとパブリッククラウド全体で一貫したネットワークセキュリティポリシーを管理および適用するのに役立ちます。

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Microsoftは、Azure Localで利用可能なAI機能を拡張しています。 拡張されたモデルカタログ、ローカル推論、およびエンタープライズデータ全体での自然言語検索により、組織はサポートされている機能を使用して、管理された環境でAIワークロードを実行できます。 組織がこれらの機能を活用する際には、アプリケーションがモデルに送信する内容やエージェントがツールと交換する内容を管理する必要もあります。

フォーティネットAIネイティブセキュリティ ファブリックの一部であるFortiAIGateは、プロンプト、モデルの応答、およびModel Context Protocolトラフィックをインスペクションするセルフホスト型ゲートウェイです。 AIワークロードを保護する方法を評価する組織にとって、2つの機能が際立っています。 : GPUアクセラレーションにより、本番環境規模のトラフィック量でもインスペクションの遅延を低く抑えます。

セキュリティチームは、プロンプト、応答、およびツール呼び出しに対して、事前定義されたポリシーまたはカスタムポリシーを適用できます。 : 組織は、自社が管理するインフラストラクチャ上でゲートウェイを実行し、インスペクションとゲートウェイログの管理を維持できます。 ゲートウェイは、承認されたモデルリクエストを選択したプロバイダーに転送します。