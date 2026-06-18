FlashLabsのOrcaRouter、Copilot CLI経由で200以上のAIモデルを単一エンドポイントから利用可能に

FlashLabsは、AI推論ゲートウェイ「OrcaRouter」がGitHub Copilot CLIに対応したと発表。これにより開発者はCopilot CLIから直接200以上のLLM（Anthropic、Google、DeepSeekなど）にアクセスでき、プロンプトの難易度に応じた自動ルーティングによりコーディングコストを約40%削減できる。BYOK設定を「Anthropicプロトコル」にし、接続先をOrcaRouterに向けるだけで複数プロバイダーのモデルを1エンドポイント・1APIキーで利用可能。

FlashLabs株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：細井 洋一）は、米Continuum AIが開発し、日本独占販売するAI推論ゲートウェイ「OrcaRouter」が、GitHubのAIコーディングエージェント「Copilot CLI」に正式対応したと発表しました。

この対応により、開発者はCopilot CLIから直接OrcaRouterを経由して、AnthropicやGoogle、DeepSeekなど200以上の大規模言語モデル（LLM）を単一のエンドポイントから利用できるようになります。 OrcaRouterのアダプティブ・ルーティング機能は、プロンプトの難易度やタスクの種別に基づいて最適なモデルを自動的に選択し、コード補完のような単純なタスクには高速かつ低コストのモデルを、複雑なリファクタリングや生成には高性能なフロンティアモデルを割り当てます。

これにより、AIコーディングの品質を維持しながら、コストを約40%削減できるとしています。 GitHub Copilotは、世界的に広く利用されているAIコーディング支援ツールであり、そのターミナル版であるCopilot CLIは、コマンドライン上でコードの生成、編集、実行を自律的に行うエージェントとして、開発者の日常ワークフローに深く浸透しています。

近年、Copilot CLIはBYOK（Bring Your Own Key）機能を導入し、ユーザーが独自のAPIキーを持ち込むことで、GitHub標準のモデル以外のAIも利用できる道を開きました。 しかし、AnthropicやGoogleなど複数のプロバイダーのモデルをタスクごとに使い分ける場合、各プロバイダーと個別に契約し、接続設定を行う必要があり、その運用負荷が大きな障壁となっていました。 OrcaRouterのCopilot CLI対応は、この課題を根本的に解決します。

具体的には、Copilot CLIのBYOK設定でプロバイダーの種類を「Anthropicプロトコル」（COPILOT_PROVIDER_TYPE=anthropic）に設定し、接続先のBase URLをOrcaRouterに向けるだけで、操作性はCopilot CLIのままに、200以上のモデルへ1つのエンドポイントと1つのAPIキーでアクセス可能になります。 これにより、開発者は各モデルプロバイダーとの契約や設定の手間から解放され、タスクに応じた最適なモデルの選択をOrcaRouterに任せることができます。

アダプティブ・ルーティングは、プロンプトの複雑さや要求される出力の性質をリアルタイムに分析し、コスト効率と品質のバランスが取れたモデルを自動的に選定。 簡単なコード補完では軽量モデルを、高度な設計やリファクタリングでは最新の高性能モデルを適用することで、全体のコスト削減を実現します。 この発表は、AI駆動型ソフトウェア開発の効率化に向けた重要な一歩です。 複数のLLMプロバイダーサービスを individually 管理する煩雑さを解消し、開発者が本当に集中すべき創造的な作業にリソースを割ける環境を整えます。

OrcaRouterは、企業や個人開発者が柔軟に最先端のAIモデルを活用し、開発コストを最適化しながら生産性を高めることを可能にします。 今後もFlashLabsは、AIインフラの簡素化と高度化を推進し、よりスマートなコーディング支援ソリューションを提供していく予定です





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Orcarouter Copilot CLI AIモデル 自動ルーティング コーディングコスト削減

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