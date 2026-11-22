FlashAIでは、AIが電話の一次応答を担う運用が拡大しているが、人の判断が必要な場合に対応するためウォーム転送機能を提供開始した。この機能により、AIは顧客の用件や確認済み内容を要約してオペレーターへ引き継ぎ、顧客が用件を再説明する必要をなくす。夜間や休日もAIが一次受付を行うことで対応時間の拡大や業務効率化が図れ、AI同士の引き継ぎ機能であるSquadsと併用して役割分担に応じた活用が可能となる。

電話対応の自動化が進む中、FlashAIではAIが着信・発信の一次応答を担う運用が広がっています。 一方で、顧客の要望や状況によっては、人の判断や対応が必要な用件も少なくありません。

従来の転送では、オペレーターに替わった際に顧客が用件を最初から説明し直す必要があるほか、転送先も固定的になりがちでした。 ウォーム転送は、AIが電話をオペレーターへ引き継ぐ際に、会話の要約（顧客の用件・確認済みの内容・次のアクションなど）を伝えてから転送する方式です。 AIは転送前に顧客へ「担当者におつなぎします」などの案内を行い、オペレーターは引き継いだ内容を確認しながら対応を始められます。

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- 電話番号のインポート: 接続したSIPトランクの電話番号をインポートし、AIによる応答を設定できます- 転送の流れ: 着信 → AIが一次応答 → AIが「人の判断が必要」と判定 → 会話の要約を伝えて転送 → オペレーターが引き継いだ内容をもとに応対 なお、FlashAIでは2026年10月に、通話中に複数のAIアシスタントが自動で引き継ぎ合う「Squads」を提供開始しています。 SquadsがAI同士の引き継ぎであるのに対し、ウォーム転送はAIから人（オペレーター）への引き継ぎに対応するもので、AIと人の役割分担に応じて使い分けられます。

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設備管理やコールセンターなどの受電窓口で、AIが問い合わせの一次応答を担い、「人の判断が必要」とAIが判定した用件（緊急度の高い問い合わせ、クレーム対応、契約条件の相談など）だけを、会話の内容ごと担当オペレーターへ引き継ぎます。 夜間・休日もAIが一次受付するため、対応可能時間を拡大できます。 FlashAIは、FlashLabs株式会社が開発・提供するAI音声エージェントプラットフォームです。 AIが人間の代わりに電話の応答・発信を行い、受付、問い合わせ対応、予約受付、営業活動などの業務を自動化します。

アシスタントごとに音声認識・会話モデル・音声合成・ナレッジ（知識データ）などの設定を組み合わせて電話の受付・発信業務を自動化し、インバウンド（着信）とアウトバウンド（発信）の両方に対応します。 通話の録音・文字起こし・自動分析のほか、CRMなど外部サービスとの連携や、有人オペレーターへの転送も可能です。 FlashLabsはこのほか、B2B営業プラットフォーム「FlashRev」、米国のAI研究機関Continuum AIが開発しFlashLabsが日本で提供するAIモデルルーティングプラットフォーム「OrcaRouter」なども提供しています。