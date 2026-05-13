Flexible robot sorting solution and vertical conveyor from Suzhou HyperLeap Technology Co., Ltd. launched by Phoxter

Phoxter, a company that has supported many logistics automation projects, has launched the flexible robot sorting solution 'HyperSort' and the standalone vertical conveyor 'HyperWall Node' from Suzhou HyperLeap Technology Co., Ltd. The new products allow for flexible installation and expansion in as little as 1-2 weeks, enabling more customers to easily and confidently adopt logistics DX. The launch comes at a time when logistics companies are facing critical shortages of labor and growing e-commerce demand, requiring efficient and flexible automation for handling multiple product types and handling fluctuations in shipping volume.

平面から立体まで現場に合わせて柔軟に組み合わせ可能。 最短1〜2週間で稼働を開始し、驚異的な仕分け効率と省スペース化で物流DXを強力に支援株式会社 Phoxter （本社：大阪府豊中市、代表取締役：園田 淳一、以下「 Phoxter 」）は、この度、Suzhou HyperLeap Technology Co., Ltd. （以下"HyperLeap"）のフレキシブルロボット仕分けソリューション"HyperSort"および、スタンドアロン式縦型ソーター"HyperWall Node"の販売を正式に開始いたしました。

また、大阪府茨木市にある自社R&Dセンターにて本機の実機展示を開始し、見学会の申し込み受付をスタートしました。 これまでの数多くの物流現場の自動化を支援してきたPhoxterは、既存の倉庫レイアウトや床の強度といった物理的な制約が、自動化の壁になっている課題に着目しました。 そこで、大規模な現場改造を必要とせず、最短1〜2週間で柔軟に導入・拡張できる次世代システム"HyperSort"を新たなラインナップに加えました。 これにより、より多くのお客様が手軽に、かつ安心して取り組める物流DXを力強く推進してまいります。

物流現場では深刻な人手不足やEC需要の拡大により、多品種少量出荷への対応と、出荷波動に耐えうる柔軟な自動化が急務となっています。 これまでの大規模な自動仕分け設備は、導入に多額の初期費用と長期間の工事を要し、床の補強工事など現場の制約を受けるケースが多く見られました。

"HyperSort"は、大掛かりな設備改修を伴わず、ブロックのようにモジュールを組み合わせることで、既存の倉庫レイアウトを活かしたまま短期間での立ち上げを実現し、物流現場における作業効率を飛躍的に向上させます。 滑らかな円弧動作で停止せずに方向転換可能。 ダブルフリップ式（左右両開きトレイ）により、効率的で安定した仕分けを実現





PRTIMES_BIZ / 🏆 115. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flexible Robot Sorting Solution Hypersort Standalone Vertical Conveyor Hyperwall Node Suzhou Hyperleap Technology Co. Ltd. Phoxter Automation In Logistics E-Commerce Demand Labor Shortage Fluctuations In Shipping Volume

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gausium、倉庫・物流向け自律清掃ソリューションをMODEX 2026で披露Gausium、倉庫・物流向け自律清掃ソリューションをMODEX 2026で披露 Shanghai Gaussian Automation Technology Development Co., Ltdのプレスリリース

Read more »

FOSSiBOT、最新Android 16搭載スマートフォン「S7」を発表 リアディスプレイとAI機能を搭載、3,000円OFFキャンペーンも実施（数量限定）FOSSiBOT、最新Android 16搭載スマートフォン「S7」を発表 リアディスプレイとAI機能を搭載、3,000円OFFキャンペーンも実施（数量限定） Shenzhen Qichang Intelligent Technology Co., Ltdのプレスリリース

Read more »

OneOdio、世界的DJ KSHMRとの共同開発によるフラッグシップヘッドホン「Studio Max 2」を全世界同時発売OneOdio、世界的DJ KSHMRとの共同開発によるフラッグシップヘッドホン「Studio Max 2」を全世界同時発売 ONEODIO TECHNOLOGY CO.,LIMITEDのプレスリリース

Read more »

artTunes主催『Blue-Shrimp Summit.』にJAMSTECが参画―日本を代表する海洋研究機関と＜次世代×海洋×アート＞の共創プロジェクトが始動artTunes主催『Blue-Shrimp Summit.』にJAMSTECが参画―日本を代表する海洋研究機関と＜次世代×海洋×アート＞の共創プロジェクトが始動 株式会社アートチューンズ / artTunes Co.,Ltd.のプレスリリース

Read more »

GuliKitがJoy-Con 2向けTMRジョイスティック「NS70」を2026年に発売 – 防ドリフト機能強化でゲームプレイ体験向上Shenzhen Guli Technology Co., Ltd.は、Nintendo Switch 2の「Joy-Con 2」専用の交換用ジョイスティック製品「GuliKit Joy-Con 2用 TMRジョイスティック NS70」を2026年5月13日にAmazon.co.jpにて発売。同社は磁気センサー技術を活用した防ドリフト対策に注力し、初代Joy-Conから最新Joy-Con 2までの互換性を重視した開発を進めてきた。

Read more »

Harshun Technology Co.Ltd to Showcase HARTi Photo at JAPANESE NIGHT in Cannes 2026Harshun Technology Co.Ltd will be participating in the international exchange event "JAPANESE NIGHT" held in Cannes, France during the Cannes Film Festival. They will proudly showcase HARTi Photo, a smart preview machine developed by their company. Created with the company mission 'feel the emotion, create the economy', HARDi Photo was designed to elevate the user experience.

Read more »