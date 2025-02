Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic、2025年6月13日にリリース決定！

STEEL WOOL GAMESは、ホラーゲーム『Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic』のリリース日と対応プラットフォームを発表しました。2025年6月13日にPC(Steam/Epic Gamesストア)およびPS5で発売されます。PlayStation VR2にも対応予定です。

STEEL WOOL GAMES は2月13日、『Five Nights at Freddy\'s: Secret of the Mimic』を2025年6月13日にリリースすると発表しました。対応プラットフォームはPC(Steam/Epic Gamesストア)および PS5 。PlayStation VR2に対応したタイトルとなるようです。この情報は、動画配信番組「State of Play | 02.12.

25」で公開されました。\『Five Nights at Freddy\'s: Secret of the Mimic』は、『Five Nights at Freddy\'s』シリーズの新作となるホラーゲームです。本作では、請負業者のエドウィン・マレーがFazbear Entertainmentの製品を倉庫に放置したまま行方不明になっています。そこでプレイヤーは倉庫に入り、エドウィン・マレーが開発していたテクノロジーを回収することになります。このテクノロジーとは、どんなコスチュームにも適応し、どんなキャラクターにもなれる内骨格のプロトタイプのようなものです。プロトタイプの「endoskeleton」とも説明されており、誤動作を起こす可能性があります。回収の際には、死や四肢切断など、深刻な怪我を負う可能性もあるそうです。\本作ではプレイヤーが、キャラクターの徘徊する倉庫に潜入し、危険なプロトタイプの回収任務が恐怖とともに展開されます。ゲームプレイの詳細についてはまだ明らかにされていませんが、トレーラーには3Dで表現された倉庫内探索の様子、動くキャラクターや端末操作などが見られるのが特徴です。プレイヤーはキャラクターと対峙しながら、プロトタイプの回収を目指して倉庫内を進んでいくのでしょう。\本作については、2024年8月にティザー動画が公開され、2025年リリース予定とされてきました。今回は新しい動画とともに、発売日が明らかになったので注目が集まります。 『Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic』は、PC(Steam/Epic Gamesストア)およびPS5向けに2025年6月13日にリリース予定です





Five Nights At Freddy's Secret Of The Mimic STEEL WOOL GAMES ホラーゲーム PS5 PC Playstation VR2

